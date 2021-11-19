Кто такой святой Николай и почему он приносит подарки

Кто такой святой Николай и почему он приносит подарки

В украинской культуре и истории день святого Николая уже давно стал одним из самых важных зимних праздников. И даже современные детишки с нетерпением ждут подарков под подушкой. ТСН.ua разбирался, кто такой святой Николай и почему он приносит сладости или резочку.

Когда ходить по земле святой Николай

День святого Николая принято праздновать 19 декабря. Праздник больше всего ждут дети. Ведь именно в ночь с 18 на 19 декабря они получают от святого подарки. Родители с детства приучают малышей, что святой Николай будет приносить сладости только послушным деткам.

У католиков день святого Николая приходится на 6 декабря. Во многих странах мира, например, в Германии именно с этого дня начинается ряд новогодних событий. Смысл праздника остается одинаковым, но дарят подарки на святого Николая по-разному.

В Нидерландах даже известно, откуда приходит Николай Чудотворец. Там верят, что он добирается на лодке из Испании. На побережье его уже ждет верный конь Америго. На нем святой Николай и едет к ребятишкам. Поэтому здесь малыши начищают свою обувь, ставят ее у камина и обязательно кладут внутрь сахар – для Америго.

В Албании празднование святого Николая начинается еще 5 декабря. Вечером вся семья зажигает свечи, а в полночь накрывается праздничный стол. Среди блюд должна быть жареная свинина. Все действо сопровождается приветствием "Святой Николай да поможет тебе!".

А вот в Германии и соседней Польше дети развешивают для Николая носки. У них святой оставляет подарки.

Кто такой Святой Николай: история

Святой Николай: икона XV - XVI ст. Национальный музей. Стокгольм / commons.wikimedia.org

По историческим преданиям Святой Николай жил в 200-х годах нашей эры в достаточно верующей семье. Родители пытались воспитывать своего сына в религиозной атмосфере. Интересно, что он был одним из первых, кого окрестили в тогдашнем обществе.

Николай рос аскетом, то есть всегда старался помочь всем, кто в этом нуждался. Через некоторое время он уехал в Рим, где освятился и стал священником. После смерти родителей будущий святой Николай раздавал наследие семьи беднякам. Но делал это тайно. Однажды его выследили и решили сделать епископом в знак уважения.

Всю свою жизнь Николай творил добро, помогал нуждающимся, освобождал пленных. Именно за это его прозвали Чудотворцем. После смерти его канонизировали и сегодня он считается одним из самых известных христианских святых.

Почему святой Николай кладет под подушку сладости или «дубец»

Почему Святой Николай кладет под подушку сладости или "дубец" / pixabay.com

Обычай дарить подарки на день святого Николая пришел к нам из Германии. В X веке ученики церковно-приходской школы, работавшей при Кёльнском соборе, получили сладости в мешочках. Это произошло 6 декабря, когда католики отмечают день святого Николая. Это очень понравилось простым немцам, и очень скоро традиция закрепилась. В Украине среди наших предков существовал особый обряд — люди пекли николайчики (сладкие пряники), которые потом раздавались детям.

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Сегодня все украинские дети с нетерпением ждут 19 декабря, когда святой Николай приносит подарки. И надеются, что найдут под подушкой не резочку. Согласно преданиям и легендам святой Николай особенно выделял тех людей, которые в течение года совершали добрые дела. Поэтому родители рассказывают детям, что он записывает в волшебную книгу добрые и плохие поступки. А с наступлением ночи на 19 декабря святой приходит в каждый дом и раздает именно тот подарок, который заслужил ребенок: сладости или «дубец».

В европейских странах существовала версия: когда святой Николай подбрасывал в дом бедняков мешочек с деньгами, тот попал в носок. Поэтому на Западе подарки на святого Николая кладут в носки, висящие над камином.

Святой Николай: праздник и традиции украинского народа

Святой Николай открытка

Празднование Николая в Украине началось еще в 1088 году, во времена правления Всеволода Ярославича. Именно поэтому у украинского народа появилось немало интересных традиций, связанных с праздником:

С 19 декабря начинались ярмарки и базары перед Новым Годом, поэтому именно на святого Николая девушки и парни покупали принадлежности для пошива костюмов для обрядовых игр, вечерниц и колядования.

В день святого Николая обязательно гадали на будущую судьбу. Например, среди девушек был популярен такой обряд: вставали напротив окна, из которого виднеется луна, и направляли на стекло зеркало. Отражение размывалось, поэтому можно было увидеть несколько месяцев. Сколько насчитаешь, столько детей будет в будущем.

Считалось, что святой Николай прощает грехи, поэтому люди пытались простить проступки и своим родным. Также было принято извиняться. Если человек пришел к вам 19 декабря и искренне принес извинения, нужно было угостить его куском пирога.

В современной Украине появилась еще одна традиция ко Дню святого Николая. Так как он считался покровителем сирот, в этот день нужно посетить детский дом и подарить детям радость.

Народные приметы на день святого Николая

Какая погода на Николая Зимнего, такова будет и на Летнего ("летний" Николай по церковному календарю празднуют 22 мая).

Каждый год есть два Николая: к зимнему Святому Николаю не бывает холода, а к летнему нет тепла.

Если спадет на деревья иней - в следующем году будет много хлеба.

Когда на святого Николая идет дождь, будет хорошо расти озимые.

Если день морозный – на урожай овощей.

На святого Николая падает снег и заметает следы, к Рождеству будет мокрая погода.

Сколько снега на зимнего Николая, столько травы будет на летнего.

Со дня святого Николая часто наступали морозные дни, поэтому среди наших предков существовало поверье: "На Студеного Николая снега навалит гору".