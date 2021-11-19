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Кто такой святой Николай и почему он приносит подарки

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Кто такой святой Николай и почему он приносит подарки

19 декабря - день Святого Николая / pixabay.com

В украинской культуре и истории день святого Николая уже давно стал одним из самых важных зимних праздников. И даже современные детишки с нетерпением ждут подарков под подушкой. ТСН.ua разбирался, кто такой святой Николай и почему он приносит сладости или резочку.

Когда ходить по земле святой Николай

День святого Николая принято праздновать 19 декабря. Праздник больше всего ждут дети. Ведь именно в ночь с 18 на 19 декабря они получают от святого подарки. Родители с детства приучают малышей, что святой Николай будет приносить сладости только послушным деткам.

У католиков день святого Николая приходится на 6 декабря. Во многих странах мира, например, в Германии именно с этого дня начинается ряд новогодних событий. Смысл праздника остается одинаковым, но дарят подарки на святого Николая по-разному.

В Нидерландах даже известно, откуда приходит Николай Чудотворец. Там верят, что он добирается на лодке из Испании. На побережье его уже ждет верный конь Америго. На нем святой Николай и едет к ребятишкам. Поэтому здесь малыши начищают свою обувь, ставят ее у камина и обязательно кладут внутрь сахар – для Америго.

В Албании празднование святого Николая начинается еще 5 декабря. Вечером вся семья зажигает свечи, а в полночь накрывается праздничный стол. Среди блюд должна быть жареная свинина. Все действо сопровождается приветствием "Святой Николай да поможет тебе!".

А вот в Германии и соседней Польше дети развешивают для Николая носки. У них святой оставляет подарки.

Кто такой Святой Николай: история

Святой Николай: икона XV - XVI ст. Национальный музей. Стокгольм / © commons.wikimedia.org
Святой Николай: икона XV - XVI ст. Национальный музей. Стокгольм / commons.wikimedia.org

По историческим преданиям Святой Николай жил в 200-х годах нашей эры в достаточно верующей семье. Родители пытались воспитывать своего сына в религиозной атмосфере. Интересно, что он был одним из первых, кого окрестили в тогдашнем обществе.

Николай рос аскетом, то есть всегда старался помочь всем, кто в этом нуждался. Через некоторое время он уехал в Рим, где освятился и стал священником. После смерти родителей будущий святой Николай раздавал наследие семьи беднякам. Но делал это тайно. Однажды его выследили и решили сделать епископом в знак уважения.

Всю свою жизнь Николай творил добро, помогал нуждающимся, освобождал пленных. Именно за это его прозвали Чудотворцем. После смерти его канонизировали и сегодня он считается одним из самых известных христианских святых.

Почему святой Николай кладет под подушку сладости или «дубец»

Почему Святой Николай кладет под подушку сладости или
Почему Святой Николай кладет под подушку сладости или "дубец" / pixabay.com

Обычай дарить подарки на день святого Николая пришел к нам из Германии. В X веке ученики церковно-приходской школы, работавшей при Кёльнском соборе, получили сладости в мешочках. Это произошло 6 декабря, когда католики отмечают день святого Николая. Это очень понравилось простым немцам, и очень скоро традиция закрепилась. В Украине среди наших предков существовал особый обряд — люди пекли николайчики (сладкие пряники), которые потом раздавались детям.

Сегодня все украинские дети с нетерпением ждут 19 декабря, когда святой Николай приносит подарки. И надеются, что найдут под подушкой не резочку. Согласно преданиям и легендам святой Николай особенно выделял тех людей, которые в течение года совершали добрые дела. Поэтому родители рассказывают детям, что он записывает в волшебную книгу добрые и плохие поступки. А с наступлением ночи на 19 декабря святой приходит в каждый дом и раздает именно тот подарок, который заслужил ребенок: сладости или «дубец».

В европейских странах существовала версия: когда святой Николай подбрасывал в дом бедняков мешочек с деньгами, тот попал в носок. Поэтому на Западе подарки на святого Николая кладут в носки, висящие над камином.

Святой Николай: праздник и традиции украинского народа

Святой Николай открытка / ©
Святой Николай открытка

Празднование Николая в Украине началось еще в 1088 году, во времена правления Всеволода Ярославича. Именно поэтому у украинского народа появилось немало интересных традиций, связанных с праздником:

  • С 19 декабря начинались ярмарки и базары перед Новым Годом, поэтому именно на святого Николая девушки и парни покупали принадлежности для пошива костюмов для обрядовых игр, вечерниц и колядования.
  • В день святого Николая обязательно гадали на будущую судьбу. Например, среди девушек был популярен такой обряд: вставали напротив окна, из которого виднеется луна, и направляли на стекло зеркало. Отражение размывалось, поэтому можно было увидеть несколько месяцев. Сколько насчитаешь, столько детей будет в будущем.
  • Считалось, что святой Николай прощает грехи, поэтому люди пытались простить проступки и своим родным. Также было принято извиняться. Если человек пришел к вам 19 декабря и искренне принес извинения, нужно было угостить его куском пирога.

В современной Украине появилась еще одна традиция ко Дню святого Николая. Так как он считался покровителем сирот, в этот день нужно посетить детский дом и подарить детям радость.

Народные приметы на день святого Николая

  • Какая погода на Николая Зимнего, такова будет и на Летнего ("летний" Николай по церковному календарю празднуют 22 мая).
  • Каждый год есть два Николая: к зимнему Святому Николаю не бывает холода, а к летнему нет тепла.
  • Если спадет на деревья иней - в следующем году будет много хлеба.
  • Когда на святого Николая идет дождь, будет хорошо расти озимые.
  • Если день морозный – на урожай овощей.
  • На святого Николая падает снег и заметает следы, к Рождеству будет мокрая погода.
  • Сколько снега на зимнего Николая, столько травы будет на летнего.

Со дня святого Николая часто наступали морозные дни, поэтому среди наших предков существовало поверье: "На Студеного Николая снега навалит гору".

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