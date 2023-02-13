День святого Валентина в 2023 году: что нельзя делать, иначе навлечете беду и одиночество

14 февраля в большинстве стран мира празднуют День святого Валентина или Праздник влюбленных. В этот день существуют не только традиции. Есть некоторые вещи, которые нельзя делать, если не хотите навлечь на себя беду и одиночество. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Что нельзя делать в День святого Валентина

Не стоит притворяться, особенно когда речь идет о чувствах. Также лучше не показывать недовольство или обиду. Даже если вы не получили от своего партнера то, о чем мечтали, не портите праздник ни себе, ни ему.

В День святого Валентина не стоит ссориться. Разные споры и ссоры, даже между друзьями или родными, продемонстрируют самые плохие черты характера и могут отпугнуть удачу в любви.

Лучше не опаздывать в День святого Валентина. Это невоспитано и невежливо в любой день, а в Праздник влюбленных — особенно. В народе говорят, кто опоздает — тот всегда будет опаздывать к своей судьбе.

Если парень не планирует предлагать девушке руку и сердце, лучше не дарить кольцо в этот день. Банальные подарки также под запретом, они могут лишь навлечь неприятности. Поэтому следует отказаться от привычных букетов красных роз и конфет в форме сердечка.

Также забудьте о слишком дорогих подарках. Так можно поставить свою вторую половинку в неловкое положение.

Что нельзя и можно делать, если встречаете День святого Валентина в одиночестве

Праздник лучше не проводить в одиночестве, даже если у вас нет пары. Пригласите одинокую подругу или друга, ведь они также нуждаются в вашем внимании. Или сходите в кинотеатр с младшей сестрой или братом.

Не стоит злоупотреблять спиртным и проводить весь вечер с вином, потому что алкоголь только усугубит эмоциональное состояние. Вообще от слез и печали лучше отказаться. Считается, что такие действия могут привести только к затягиванию проблемы.

Не завидуйте тем, кто отмечает День святого Валентина в паре. Эта эмоция не принесет ничего хорошего, а может только навредить. Лучше позаботьтесь о себе, подарите себе то, о чем давно мечтали, или уделите внимание любимым вещам. Себя любить в этот день так же важно, как и кого-нибудь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.