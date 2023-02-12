День святого Валентина: изменится ли дата с переходом на григорианский календарь

С 1 сентября 2023 г. Украинская Греко-Католическая Церковь перейдет на новый календарь. Когда в таком случае украинцы будут праздновать День святого Валентина?

Спикер УГКЦ Тарас Жеплинский отметил, что со сменой календарей в Украине день празднования всех влюбленных не изменится.

Об этом Жеплинский рассказал 24 каналу.

По его словам, переход на григорианский календарь никак не отразится на дате празднования Дня святого Валентина в 2024 году и последующих годах. Этот день не указан даже в религиозном календаре.

"О празднике святого Валентина, то здесь важно понимать, что в календаре Украинской греко-католической церкви 14 февраля нет в списке литургических праздников. В этот день вы не услышите в храме песнопений в честь Валентина", — рассказал Тарас Жеплинский.

Священник УГКЦ отметил, что Святой Валентин действительно был реальным человеком. Однако его культ был распространен преимущественно в Италии и других странах римско-католической церкви. Так что праздник Валентина к нам пришел уже с фиксированной датой – 14 февраля, потому что церкви за границей живут по григорианскому календарю. В Украине День святого Валентина в основном коммерциализированный праздник, в обществе он имеет больше светское измерение, чем литургическое.

"Важно влюбленным парам помнить, что проявлять внимание друг к другу нужно не один раз в году, а каждый день. Любить друг друга нужно каждый день, а не только один день в году в праздник Валентина. Тогда даже маленькие спонтанные подарки будут гораздо приятнее, чем подарки по какой-то определенной возможности", — подчеркнул отец Тарас.

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