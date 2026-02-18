День святого Валентина обернулся драмой: мужчина выстрелил в жену и в себя

Ружье, из которого житель Хмельницкой области стрелял в жену и в себя / © Национальная полиция Украины

В Хмельницкой области обычная ссора супругов едва не закончилась двойным убийством. Мужчина схватил ружье, ранил жену, а затем пытался покончить с собой.

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области.

Вечером 14 февраля в селе Зеленая Войтовецкой тергромады в частном доме между супругами вспыхнула ссора. Во время конфликта пьяный мужчина схватил охотничье ружье и выстрелил в свою 53-летнюю жену. После этого он вышел во двор и выстрелил себе в голову.

Раненая женщина смогла позвонить дочери, которая немедленно вызвала скорую помощь. Медики сообщили о происшествии правоохранителям.

На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа. Обоих пострадавших госпитализировали.

Следователи объявили злоумышленнику подозрение в покушении на умышленное убийство. Суд взял мужчину под стражу на период расследования. Сейчас злоумышленник находится в больнице под конвоем.

К слову, еще недавно на Львовщине суд приговорил 57-летнего водителя к 12 годам и 6 месяцам тюрьмы за двойное убийство, совершенное из-за ревности во время застолья в марте 2024 года. Тогда пьяный мужчина жестоко избил и задушил своего 69-летнего знакомого и 41-летнюю гражданскую жену, которая была на 13-й неделе беременности. Несмотря на заявления подсудимого о частичной потере памяти, его вину подтвердили ДНК-экспертизы. Кроме срока заключения, убийца должен заплатить 100 тыс. грн морального ущерба сестре погибшей.