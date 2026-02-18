- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 376
- Время на прочтение
- 1 мин
День святого Валентина обернулся драмой: мужчина выстрелил в жену и в себя
Ссора между мужем и женой в День святого Валентина переросла в стрельбу. Женщина успела вызвать помощь после того, как в нее выстрелил собственный муж.
В Хмельницкой области обычная ссора супругов едва не закончилась двойным убийством. Мужчина схватил ружье, ранил жену, а затем пытался покончить с собой.
Об этом сообщила полиция Хмельницкой области.
Вечером 14 февраля в селе Зеленая Войтовецкой тергромады в частном доме между супругами вспыхнула ссора. Во время конфликта пьяный мужчина схватил охотничье ружье и выстрелил в свою 53-летнюю жену. После этого он вышел во двор и выстрелил себе в голову.
Раненая женщина смогла позвонить дочери, которая немедленно вызвала скорую помощь. Медики сообщили о происшествии правоохранителям.
На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа. Обоих пострадавших госпитализировали.
Следователи объявили злоумышленнику подозрение в покушении на умышленное убийство. Суд взял мужчину под стражу на период расследования. Сейчас злоумышленник находится в больнице под конвоем.
К слову, еще недавно на Львовщине суд приговорил 57-летнего водителя к 12 годам и 6 месяцам тюрьмы за двойное убийство, совершенное из-за ревности во время застолья в марте 2024 года. Тогда пьяный мужчина жестоко избил и задушил своего 69-летнего знакомого и 41-летнюю гражданскую жену, которая была на 13-й неделе беременности. Несмотря на заявления подсудимого о частичной потере памяти, его вину подтвердили ДНК-экспертизы. Кроме срока заключения, убийца должен заплатить 100 тыс. грн морального ущерба сестре погибшей.