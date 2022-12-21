День святой Анны: история, традиции, что нельзя делать и сильная молитва

Ежегодно 22 декабря Церковь чтит память святой Анны, которая является матерью Девы Марии. Именно в этот день, согласно преданию, была зачата Богородица. Читайте о традициях и истории 22 декабря в материале ТСН.ua.

День святой Анны: история праздника

Анну и Иоакима называют Богоотцами, ведь они были предками Иисуса Христа во плоти. То есть имели человеческий облик и жили по правилам достойных христиан. До самой старости супруги прожили без детей, каждый день молились, чтобы Бог послал им ребенка.

Тогда Иоаким и Анна пообещали Господу, что они воздадут свое дитя служению Богу, если он их услышит. И их молитвы были услышаны. Когда супруги отправились в Иерусалим, там они начали Марию. Почти сразу Иоаким и Анна отдали свою дочь в храм.

Традиции дня

В древности девушки 22 декабря всегда собирались вместе, готовились к встрече Нового года, рассказывали друг другу интересные истории. К примеру, в этот день готовили вкусные и праздничные блюда, которые потом украсят новогодний стол, а еще делали украшения для дома.

Интересно, что 22 декабря также считали днем пчеловодов. Поэтому среди наших предков существовала традиция идти к ульям, осматривать их и молиться, чтобы пчелы легко пережили зиму и дали много меда в следующем году.

Народные приметы

Народные приметы на день святой Анны / Фото: Pexels

погода до полудня покажет, какой она будет до конца декабря;

дождь идет, весна также будет дождливая;

безветренная погода на хороший урожай фруктов;

ярко светит солнце в день святой Анны – в канун Нового года ударит сильный мороз.

Что нельзя делать 22 декабря

Пресвятую Анну издавна считали покровительницей девушек, женщин, матерей и беременных. Поэтому большинство запретов касается именно их. Например, тем, кто ждет ребенка, в этот день запрещено разжигать огонь, заниматься домашней работой, стричь ногти и волосы, шить, вязать и вышивать, общаться с изуродованными или больными людьми.

Всем остальным запрещается ругаться, обижаться, тяжело работать. Если нарушить запрет, можно навлечь на себя беду, которая продлится несколько месяцев.

Сильная молитва к святой Анне

Женщины, не имеющие детей, в этот день обращаются к святой Анне с молитвой и просят ее о помощи:

О, славная святая Анна! Ты исполнена сострадания к призывающим Тебя и полна любви к страдающим... Подавленная тяжестью моих бед, я упаду к ногам Твоим стол и смиренно умоляю: возьми под Твою особую опеку мое намерение, которое я ныне подаю Тебе ( Просить). Пожалуйста, представь его Твоей Доне, Пречистой Деве Марии, и помести его перед Троном Иисусом, чтобы Он довел это намерение до счастливого завершения. Но прежде получи для меня милость когда-нибудь увидеть Его вечность вместе с Тобой и Марией, и со всеми Святыми.

Аминь!

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