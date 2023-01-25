День святой Нины 2023 года: история, что нельзя делать, молитва

Нина Грузинская — очень почитаемая святая среди православных верующих. Читайте в материале ТСН.ua, когда чтят ее память и какую молитву нужно прочесть.

Когда день святой Нины и какова его история

Православная церковь чтит память святой Нины ежегодно 27 января. В этот день также празднуют свои именины все владелицы этого волшебного имени. По преданию именно святая Нина принесла в Грузию христианство. Она была настолько предана христианской вере, что Церковь причислила ее к лику равноапостольных святых.

Родилась Нина в Каппадокии (сегодня это территория Турции). Еще в юности изучала Священное Писание и воспитывалась в Иерусалиме. Там она узнала, что в Иверии (в то время так называли Грузию), которая была тогда языческой страной, хранится Хитон Господень. Тогда начала святая Нина молиться Деве Марии, чтобы Богоматерь помогла ей найти Хитон.

Тогда вручила ей Дева Мария тяжелый деревянный крест, изготовленный из виноградной лозы, и направила в Иверию. Там Нина начала исповедовать христианство. Как-то бездетная пара благодаря молитвам святой нашла детей. Языческие идолы были свергнуты в Грузии именно благодаря Нине.

Молитва к святой Нине

Икона святой Нины / Фото: commons.wikimedia.org

Есть давняя молитва к святой Нине, которая помогает исцелиться от всех недугов. Читать ее лучше перед равноапостольной иконой. А звучит она так:

О премилосердной Нине, О Светлой душе, Господом Богом указана. Руки перед тобой поклоняю, всей душой своей тебя уважаю. Прошу тебя не о монетах, прошу тебя не о материальных благах, а прошу об исцелении меня рабы (раба) божьей, болезнью одержимой. Подай мне это исцеление, жизнь благоденственную, мирную. Помоги мне, святая Нина умолять Сына Божия, Иисуса Христа. Пусть святые ангелы с неба спустят благодать. Да будет так! Аминь!

40 дней нужно читать эту молитву, а затем пойти в храм и отстоять службу Божию.

Что можно и нельзя делать в день святой Нины

Святая Нина издавна считается покровительницей домашнего скота и домашних животных. Поэтому в этот день ни в коем случае нельзя оскорблять их или избивать. Также не стоит идти на охоту или рыбалку. Запрещено выносить из дома мусор, а еще стричь волосы. Не ссорьтесь в день святой Нины со своими родными – можно получить большие неприятности.

По народным верованиям, 27 января большие целебные свойства обладает коровьим молоком. Поэтому с утра нужно выпить стакан этого напитка. Не забудьте убрать дома и помолиться святой Нине.

Читайте также: