Украина
75
День температурных контрастов: какой будет погода в Украине 2 октября

На большинстве территории Украины осадки не прогнозируются. Исключение – северные области.

Катерина Сердюк
Погода

Погода / © ТСН

Завтра, 2 октября, в Украине ожидается очень разная температура. На западе, севере, части центральных областей днем предполагается не выше +6+10 градусов. В то время как на востоке столбики термометров смогут подняться до +14+18 градусов.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Какой температуры ждать

По данным синоптикини:

  • Запад и север — +6+10 градусов

  • Виннитчина, Кропивницкий с районами — +7+11 градусов

  • Черкасщина — +9 +12 градусов

  • Полтавщина — +10+15

  • Днепропетровщина — +11 +16 градусов.

  • Восток — +14+18 градусов.

  • Юг — +12+16 градусов.

Дожди ожидаются только в северных областях. На остальной территории Украины будет хоть и облачно, но сухо. В Одесской области — без осадков.

«В Киеве 2 октября ожидается дождь и очень холодно, +8 градусов. Одевайтесь почти по зимнему и на мокрую погоду», — добавила Диденко.

Напомним, сегодня, 1 октября, на горе Пип Иван фиксируется снег. Температура воздуха составляет -5°С. Видимость ограничена.

Как отметил горный спасатель Василий Фицак, ветер дует со скоростью 6-8 м/с. Порывы — 12 м/с.

Так, в горах уже намело 5-15 сантиметров, а местами — до 50 сантиметров снега.

75
