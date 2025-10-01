- Дата публикации
-
Категория
Украина
День температурных контрастов: какой будет погода в Украине 2 октября
На большинстве территории Украины осадки не прогнозируются. Исключение – северные области.
Завтра, 2 октября, в Украине ожидается очень разная температура. На западе, севере, части центральных областей днем предполагается не выше +6+10 градусов. В то время как на востоке столбики термометров смогут подняться до +14+18 градусов.
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
Какой температуры ждать
По данным синоптикини:
Запад и север — +6+10 градусов
Виннитчина, Кропивницкий с районами — +7+11 градусов
Черкасщина — +9 +12 градусов
Полтавщина — +10+15
Днепропетровщина — +11 +16 градусов.
Восток — +14+18 градусов.
Юг — +12+16 градусов.
Дожди ожидаются только в северных областях. На остальной территории Украины будет хоть и облачно, но сухо. В Одесской области — без осадков.
«В Киеве 2 октября ожидается дождь и очень холодно, +8 градусов. Одевайтесь почти по зимнему и на мокрую погоду», — добавила Диденко.
Напомним, сегодня, 1 октября, на горе Пип Иван фиксируется снег. Температура воздуха составляет -5°С. Видимость ограничена.
Как отметил горный спасатель Василий Фицак, ветер дует со скоростью 6-8 м/с. Порывы — 12 м/с.
Так, в горах уже намело 5-15 сантиметров, а местами — до 50 сантиметров снега.