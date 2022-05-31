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День Украинской государственности: Верховная Рада утвердила новый национальный праздник

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День Украинской государственности: Верховная Рада утвердила новый национальный праздник

Фото: Pexels

В Украине на 28 июля будут праздновать День Украинской государственности.

Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины.

Об этом 31 мая сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"28 июля в Украине будет новый государственный праздник – День Украинской государственности. За это решение проголосовала Верховная Рада", — сообщил нардеп.

Отметим, что 24 августа во время торжеств по случаю Дня Независимости президент Владимир Зеленский подписал Указ о праздновании 28 июля в День крещения Киевской Руси-Украины. 

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