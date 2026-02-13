День влюбленных в темноте: Укрэнерго сообщило об отключении света 14 февраля

Отключение света в Украине в субботу, 14 февраля

В субботу, 14 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток (с 00:00 до 24:00) будут применяться графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Причина ограничений – серьезные последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго» в своем официальном Telegram-канале.

Где узнать свой график

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может измениться. Время и объем применения отключений по конкретному адресу рекомендуют узнавать исключительно на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Кроме того, графики отключений для всех очередей публикуют интернет-ресурсы местных властей и СМИ.

Просьба к потребителям

В Укрэнерго также обратились к гражданам с важным призывом. Когда электроэнергия появляется по графику, потреблять ее следует максимально бережно.

Это поможет снизить нагрузку на систему, которая работает в экстремальных условиях после обстрелов.

Напомним, Россия снова атаковала энергетику , в результате чего две области частично остались без света. В Николаевской области обесточивание спровоцировали «Шахеды», а в Херсоне причина пока неизвестна.