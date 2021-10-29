День военного финансиста Украины: лучшие поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Этот праздник был учрежден в 1999 году приказом министра обороны Украины.
29 октября в Украине ежегодно отмечается профессиональный праздник в Вооруженных силах Украины – День военного финансиста.
История праздника
Этот праздник был учрежден в 1999 году приказом министра обороны Украины. Главная его цель – повышение авторитета военнослужащих, несущих службу в финансово-экономических органах, а также укрепление престижа финансовой службы Вооруженных сил Украины в целом. Дата была выбрана не случайно: 8 лет до этого, в 1991 году, в этот день было создано Финансовое управление главного оборонного ведомства Украины.
Главной задачей финансовой службы ВС Украины является гарантирование своевременных выплат финансового обеспечения и денежных вознаграждений военнослужащим, а также целевого и эффективного использования средств, выделенных на оборону государства.
Картинки и открытки для приветствия
Поздравления с Днем военного финансиста - прикольные sms
Вот октябрь в концу подходит,
Осень поздняя пришла.
Счастье пусть к тебе приходит
И не будет в жизни зла!
В дальний край печальным клином
Улетели журавли...
С днем военного финансиста!
Желаю счастья и любви!
Чтобы правильно всегда
Тебе распределять финансы,
Чтоб не возникли никогда
Служебные нюансы!
***
В день военного финансиста
Желаю я тебе внимания!
Чтобы внимательно считать
Всегда было желание!
Хорошо чтоб всегда шла
Финансовая служба,
И чтоб верною была
Всегда с друзьями дружба!
Чтоб всегда твое начальство
Было тобой довольно,
И чтоб родные тебе люди
Не делали больно!
***
Пусть все сходится в отчетах,
Сводятся балансы без проблем.
Желаю сказочных полетов
И всегда успешных тем.
С Днем финансиста военного!
Пребывает пусть доход,
Желаю счастья офигенного
И веселья на весь год.
Почаще отдыхай от дел,
Чтоб геморрой вдруг не развился.
Пусть радует тебя удел,
И каждый другом стать стремится.
***
Пусть в порядке будут документы,
Карьера вверх твоя несется,
Будет много волшебных мгновений,
Всегда победа достается.
Законодательство знай четко,
В цифрах не путайся ты.
И пускай удачи лодка
Несет в мир счастья, красоты.
С Днем финансиста военного!
Желаю честности, добра,
Повышения беспроблемного
И гармоничного труда.
***
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем военного финансиста! По случаю профессионального праздника желаю Вам и Вашим семьям счастья, добра и мира, энергии для новых достижений во благо нашей Родины и ее Вооруженных Сил!
***
На Вас возложена почетная обязанность по финансовому обеспечению войск, начиная от начисления социальных выплат личному составу и заканчивая осуществлением финансово-хозяйственной деятельности войск во время боевых действий. В этот праздничный день выражаю искреннюю благодарность и желаю Вам и Вашим семьям счастья, здоровья, постоянной удачи и воодушевления новых профессиональных свершений ради нашей Украины и ее Вооруженных Сил.
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