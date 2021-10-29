День военного финансиста Украины: лучшие поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Этот праздник был учрежден в 1999 году приказом министра обороны Украины.

29 октября в Украине ежегодно отмечается профессиональный праздник в Вооруженных силах Украины – День военного финансиста.

История праздника

Этот праздник был учрежден в 1999 году приказом министра обороны Украины. Главная его цель – повышение авторитета военнослужащих, несущих службу в финансово-экономических органах, а также укрепление престижа финансовой службы Вооруженных сил Украины в целом. Дата была выбрана не случайно: 8 лет до этого, в 1991 году, в этот день было создано Финансовое управление главного оборонного ведомства Украины.

Главной задачей финансовой службы ВС Украины является гарантирование своевременных выплат финансового обеспечения и денежных вознаграждений военнослужащим, а также целевого и эффективного использования средств, выделенных на оборону государства.

Картинки и открытки для приветствия

С Днем военного финансиста

Поздравление с Днем военного финансиста

С Днем военного финансиста

Поздравление с Днем военного финансиста

Поздравления с Днем военного финансиста - прикольные sms

Вот октябрь в концу подходит,

Осень поздняя пришла.

Счастье пусть к тебе приходит

И не будет в жизни зла!

В дальний край печальным клином

Улетели журавли...

С днем военного финансиста!

Желаю счастья и любви!

Чтобы правильно всегда

Тебе распределять финансы,

Чтоб не возникли никогда

Служебные нюансы!

***

В день военного финансиста

Желаю я тебе внимания!

Чтобы внимательно считать

Всегда было желание!

Хорошо чтоб всегда шла

Финансовая служба,

И чтоб верною была

Всегда с друзьями дружба!

Чтоб всегда твое начальство

Было тобой довольно,

И чтоб родные тебе люди

Не делали больно!

***

Пусть все сходится в отчетах,

Сводятся балансы без проблем.

Желаю сказочных полетов

И всегда успешных тем.

С Днем финансиста военного!

Пребывает пусть доход,

Желаю счастья офигенного

И веселья на весь год.

Почаще отдыхай от дел,

Чтоб геморрой вдруг не развился.

Пусть радует тебя удел,

И каждый другом стать стремится.

***

Пусть в порядке будут документы,

Карьера вверх твоя несется,

Будет много волшебных мгновений,

Всегда победа достается.

Законодательство знай четко,

В цифрах не путайся ты.

И пускай удачи лодка

Несет в мир счастья, красоты.

С Днем финансиста военного!

Желаю честности, добра,

Повышения беспроблемного

И гармоничного труда.

***

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем военного финансиста! По случаю профессионального праздника желаю Вам и Вашим семьям счастья, добра и мира, энергии для новых достижений во благо нашей Родины и ее Вооруженных Сил!

***

На Вас возложена почетная обязанность по финансовому обеспечению войск, начиная от начисления социальных выплат личному составу и заканчивая осуществлением финансово-хозяйственной деятельности войск во время боевых действий. В этот праздничный день выражаю искреннюю благодарность и желаю Вам и Вашим семьям счастья, здоровья, постоянной удачи и воодушевления новых профессиональных свершений ради нашей Украины и ее Вооруженных Сил.

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