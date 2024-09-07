День военной разведки Украины: Буданов рассказал о деятельности ГУР в тылу врага

Продолжается расширение сети лояльных приверженцев на территории России, а также диверсии в глубоком тылу врага.

Киберспециалисты ГУР в течение года провели десятки успешных операций, получив для Украины ценные сведения, проникли в базы данных государства-агрессора, обнаружили слабые места в связи.

Об этом рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов на своей странице в социальной сети Facebook в День военной разведки Украины.

"И это не единственный источник информации о деятельности военно-политического командования России, которые есть в распоряжении украинской военной разведки. Построенная на страхе и жестокости российская государственность имеет срок годности. Поэтому расширения сети лояльных сторонников, как и диверсии в глубоком тылу – продолжаются", – отметил Буданов.

Кроме того, он напомнил, что подразделения ГУР на постоянной основе вовлечены в выполнение сложных боевых задач как на линии, так и за линией разграничения.

"Бойцы-разведчики отбивают атаки врага, обеспечивают эвакуацию раненых, освобождают защитников и гражданских из российской неволи, возвращают граждан Украины домой из государств, где проходят боевые действия. Многоуровневая система военной разведки, которую удалось выстроить Украине за годы независимости, — это совокупность отчаянных усилий, героических поступков и профессионализма конкретных людей", – подчеркнул руководитель ГУР.

Напомним, Буданов назвал три мотива для сотрудничества с разведкой. Руководитель ГУР описал некоторые профессиональные приемы во время работы украинской разведки и сопротивления на оккупированных территориях.

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