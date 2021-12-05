День Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника

День ВСУ ежегодно отмечается 6 декабря.

День Вооруженных сил Украины – праздничный день в честь ВСУ. Отмечается ежегодно 6 декабря — в день принятия 1991 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".

История праздника

День Вооруженных Сил Украины 6 декабря символически совпадает с началом Первого Зимнего Похода армии УНР в этот день. Однако версия, что именно поэтому День ВСУ отмечается 6 декабря, не подтверждена.

Этот праздник установлен постановлением ВРУ 1993 года, не является нерабочим днем. В настоящее время Вооруженные Силы Украины состоят из сухопутных войск, воздушных и военно-морских сил и других подразделений. Сухопутные войска наиболее многочисленны и включают в себя механизированные и танковые войска, высокомобильные десантные войска, ракетные войска и артиллерию, а также войска армейской авиации и противовоздушной обороны.

Поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины в стихах

День Вооруженных Сил

Нынче отмечаем.

Тем, кто службе жизнь отдал

Всех мы поздравляем.



Низкий вам поклон за смелость,

Сложную работу.

Счастья вам, друзья, большого,

К жизни лишь охоту.

***

Храбрости и чести,

Отваги вам, мужчины!

Вы сегодня вместе,

А значит, вы есть сила!

***

В этот день мы громко славим,

Украины всех сынов,

Кто под воинское знамя,

На защиту встать готов.



Кто, не прячась от призыва,

Долг отдать свой не забыл,

Поздравления мужчинам —

С Днём вооружённых сил!

***

Вы самые отважные,

Отлично снаряженные,

Такие украинские

И все вооруженные.



Пусть праздник вам салютами

Без устали стреляет,

И с каждою минутою

Все больше поздравляет!

***

Поздравляем вас, мужчины,

В День военных Украины.

Вы защитники страны

И опора для семьи.

Мы желаем вам сегодня

Много денег, и здоровья,

И успехов в каждом деле,

Много счастья и веселья.

Пусть сопутствует удача

Лет до 100... и не иначе.

Картинки и открытки ко Дню ВСУ

С Днем Вооруженных Сил Украины

С Днем Вооруженных Сил Украины 2021

Поздравление с Днем Вооруженных Сил Украины

Поздравление с Днем Вооруженных Сил Украины 2021

Поздравление с Днем ВСУ в прозе

В День Вооруженных Сил Украины от всей души пожелать хочу крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.

***

В День Вооружённых Сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.

***

Пусть счастье и любовь поселятся в доме, пусть всегда будет куда вернуться, а День Вооруженных Сил запомнится как самый солнечный и радостный в году!

***

Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

***

Я желаю Вам успехов во всех делах, чтобы крепко стояли Вы на границе, чтобы уважали и гордились Вами. Пусть вооружение будет мощным, но чтобы не пришлось им пользоваться. Мира и добра, счастья и процветания.

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