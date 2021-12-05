День Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника

День ВСУ ежегодно отмечается 6 декабря.
День Вооруженных сил Украины – праздничный день в честь ВСУ. Отмечается ежегодно 6 декабря — в день принятия 1991 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".
История праздника
День Вооруженных Сил Украины 6 декабря символически совпадает с началом Первого Зимнего Похода армии УНР в этот день. Однако версия, что именно поэтому День ВСУ отмечается 6 декабря, не подтверждена.
Этот праздник установлен постановлением ВРУ 1993 года, не является нерабочим днем. В настоящее время Вооруженные Силы Украины состоят из сухопутных войск, воздушных и военно-морских сил и других подразделений. Сухопутные войска наиболее многочисленны и включают в себя механизированные и танковые войска, высокомобильные десантные войска, ракетные войска и артиллерию, а также войска армейской авиации и противовоздушной обороны.
Поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины в стихах
День Вооруженных Сил
Нынче отмечаем.
Тем, кто службе жизнь отдал
Всех мы поздравляем.
Низкий вам поклон за смелость,
Сложную работу.
Счастья вам, друзья, большого,
К жизни лишь охоту.
***
Храбрости и чести,
Отваги вам, мужчины!
Вы сегодня вместе,
А значит, вы есть сила!
***
В этот день мы громко славим,
Украины всех сынов,
Кто под воинское знамя,
На защиту встать готов.
Кто, не прячась от призыва,
Долг отдать свой не забыл,
Поздравления мужчинам —
С Днём вооружённых сил!
***
Вы самые отважные,
Отлично снаряженные,
Такие украинские
И все вооруженные.
Пусть праздник вам салютами
Без устали стреляет,
И с каждою минутою
Все больше поздравляет!
***
Поздравляем вас, мужчины,
В День военных Украины.
Вы защитники страны
И опора для семьи.
Мы желаем вам сегодня
Много денег, и здоровья,
И успехов в каждом деле,
Много счастья и веселья.
Пусть сопутствует удача
Лет до 100... и не иначе.
Картинки и открытки ко Дню ВСУ
Поздравление с Днем ВСУ в прозе
В День Вооруженных Сил Украины от всей души пожелать хочу крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.
***
В День Вооружённых Сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.
***
Пусть счастье и любовь поселятся в доме, пусть всегда будет куда вернуться, а День Вооруженных Сил запомнится как самый солнечный и радостный в году!
***
Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!
***
Я желаю Вам успехов во всех делах, чтобы крепко стояли Вы на границе, чтобы уважали и гордились Вами. Пусть вооружение будет мощным, но чтобы не пришлось им пользоваться. Мира и добра, счастья и процветания.
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