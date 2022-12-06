День Вооруженных Сил Украины: поздравления в картинках, стихах и прозе

6 декабря Украина празднует День Вооруженных Сил. В этом году очень важно поблагодарить тех, кто ежедневно защищает нашу родную землю от врагов. ТСН.ua подготовил для вас поздравление с днем Вооруженных Сил Украины.
Праздничный день в честь Вооруженных Сил Украины был создан в 1993 году постановлением ВРУ. Ежегодно его празднуют 6 декабря. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1991 приняли Закон Украины "О Вооруженных Силах Украины".
День Вооруженных Сил Украины: приветствие своими словами и в стихах
Приветствуют тебя и тополька, и калина,
И синее озерце, и хрупкий ручей
С праздником – с Днем Вооруженных сил Украины,
Ты праздник этот, воин, достойно встречай!
Встречай его гордо, смело и славно,
Встречай по обычаю дедов-казаков,
Пусть служба идет и победоносно, и ловко
И Бог хранит пусть во веки веков!
***
Уважаемые воины, защитники Украины! Поздравляю Вас с профессиональным праздником Днем Вооруженных Сил Украины. Желаю здоровья и успехов на ниве служения украинскому народу. С праздником Вас!
***
Да будет сильной рука,
Прочными будут пусть войска,
Пусть здоровье – как та крица,
Пусть служба всегда – как полагается!
Пусть повсюду – спокойствие, порядок и мир!
Будь как сказочный богатырь –
Могучий, непреодолимый, умелый!
С 6-м Декабря, сынок милый!
***
В День Вооруженных сил Украины от всей души хочу пожелать крепких сил и несгибаемой веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.
***
Защищаешь ты родную страну!
И каждую мамочку, и каждого ребенка,
Ты всех от беды защищаешь упорно,
Тобой я очень горжусь!
Я потерь тебе желаю не знать и усталости,
Живым и здоровым возвращайся домой,
Чтобы жить без зла, без войны, без руины.
Поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины!
***
Дорогие защитники, наши любимые ребята! Примите искренние поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины! Желаю казацкого мужества, дедовского достоинства, отцовской мудрости, могучей силы воли и веры в собственные силы.
***
Воин, рыцарь славный,
Ты оружие держишь в руках,
Чтобы на нашу страну-государство
Злой не позорился враг.
Будь мужествен и будь достоин
Ты славы своих родителей,
Отважный украинский воин,
Потомку славных веков.
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