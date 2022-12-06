День Вооруженных Сил Украины: поздравления в картинках, стихах и прозе

6 декабря Украина празднует День Вооруженных Сил. В этом году очень важно поблагодарить тех, кто ежедневно защищает нашу родную землю от врагов. ТСН.ua подготовил для вас поздравление с днем Вооруженных Сил Украины.

Праздничный день в честь Вооруженных Сил Украины был создан в 1993 году постановлением ВРУ. Ежегодно его празднуют 6 декабря. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1991 приняли Закон Украины "О Вооруженных Силах Украины".

День Вооруженных Сил Украины: приветствие своими словами и в стихах

Приветствуют тебя и тополька, и калина,

И синее озерце, и хрупкий ручей

С праздником – с Днем Вооруженных сил Украины,

Ты праздник этот, воин, достойно встречай!

Встречай его гордо, смело и славно,

Встречай по обычаю дедов-казаков,

Пусть служба идет и победоносно, и ловко

И Бог хранит пусть во веки веков!

День Вооруженных Сил Украины / Фото: ТСН.ua

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Уважаемые воины, защитники Украины! Поздравляю Вас с профессиональным праздником Днем Вооруженных Сил Украины. Желаю здоровья и успехов на ниве служения украинскому народу. С праздником Вас!

С Днем Вооруженных Сил Украины / Фото: ТСН.ua

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Да будет сильной рука,

Прочными будут пусть войска,

Пусть здоровье – как та крица,

Пусть служба всегда – как полагается!

Пусть повсюду – спокойствие, порядок и мир!

Будь как сказочный богатырь –

Могучий, непреодолимый, умелый!

С 6-м Декабря, сынок милый!

С Днем Вооруженных Сил Украины / Фото: ТСН.ua

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В День Вооруженных сил Украины от всей души хочу пожелать крепких сил и несгибаемой веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.

С Днем Вооруженных Сил Украины / Фото: ТСН.ua

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Защищаешь ты родную страну!

И каждую мамочку, и каждого ребенка,

Ты всех от беды защищаешь упорно,

Тобой я очень горжусь!

Я потерь тебе желаю не знать и усталости,

Живым и здоровым возвращайся домой,

Чтобы жить без зла, без войны, без руины.

Поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины!

С Днем Вооруженных Сил Украины / Фото: ТСН.ua

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Дорогие защитники, наши любимые ребята! Примите искренние поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины! Желаю казацкого мужества, дедовского достоинства, отцовской мудрости, могучей силы воли и веры в собственные силы.

С Днем Вооруженных Сил Украины / Фото: ТСН.ua

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Воин, рыцарь славный,

Ты оружие держишь в руках,

Чтобы на нашу страну-государство

Злой не позорился враг.

Будь мужествен и будь достоин

Ты славы своих родителей,

Отважный украинский воин,

Потомку славных веков.

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