День воспитателя: лучшие поздравления, открытки, прикольные sms, история праздника

День воспитателя в Украине ежегодно отмечается 27 сентября. В 2021 году эта дата приходится на понедельник.
Этот праздник имеет еще одно название — Всеукраинский день дошкольных работников (дошкольного образования).
История праздника
День воспитателя в Украине начали отмечать в 2011 году, когда Кабинет министров утвердил постановление N 629 от 13 апреля 2011 о программе развития дошкольного образования до 2017 года, а также после резолюции I Всеукраинского съезда работников дошкольного образования.
Ежегодно в этот день принято поздравлять воспитателей в детских садах, отмечать достижения в профессиональной сфере, проводить праздничные мероприятия, устраивать концерты. Также в этот день воспитатели могут посещать профессиональные семинары и конференции для совершенствования своего мастерства.
Поздравление с Днем воспитателя — прикольные sms
Вам порой совсем не просто,
Благодарны вам за труд.
Пусть вас дети обожают
И счастливыми растут.
Сил вам, творчества, терпения,
Не иссякнет пусть любовь,
Чтоб хотелось в детский садик
Приходить вам вновь и вновь!
***
За нелегкую работу,
Ежедневную заботу,
За ответственность в труде
И ухоженность детей,
За терпение и ласку,
Все прочитанные сказки
Говорим мы вам спасибо,
Сил желаем и улыбок!
***
Быть воспитателем — работа непростая!
Ведь здесь нужны терпение, выдержка стальная.
Любовь, забота, понимание
И деткам всем дарить внимание.
Учить игрушки их делить,
По-настоящему дружить.
За послушание хвалить
И на прогулки выводить.
За это вас благодарим,
Спасибо вам мы говорим.
Пусть ждут вас радость и успех,
А на работе детский смех!
***
Спасибо вам за тяжкий труд,
За чуткость сердца, ловкость рук.
Желаем деток вам послушных
И событий самых лучших.
Позитивного настроя,
Здоровья крепкого, покоя,
В жизни — светлой полосы.
Пусть все исполнятся мечты.
Картинки и открытки для поздравления
Поздравление с Днем воспитателя в прозе
Спасибо за труд, непростой и временами незаметный. Благодаря вашей любви к детям, вашей искренней заботе и профессионализму нам, родителям, гораздо легче растить детей. Желаем вам неиссякаемого источника сил, здоровья, вдохновения и творчества! Счастья, тепла, достатка вашим семьям!
***
Хочу от всей души поздравить Вас с этим важным днем. Спасибо за доброе сердце и самоотдачу, с которой Вы работаете, с которой дарите детям любовь и заботу. Желаем жить в достатке, а счастье пусть, как лучший друг, всегда идет с Вами в ногу.
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Дорогие наши самые добрые и хорошие воспитатели, позвольте поздравить вас с профессиональным праздником. Пусть непоседы, которым вы дарите любовь и заботу всегда радуют, ваши дома будут полны счастья, а в жизни все складывается удачно и так как мечтается.
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Поздравляю с Днем воспитателя всех дошкольных работников. Желаю улыбаться каждый день, веселиться, радоваться и верить в чудеса, словно ребенок. Пусть работа переносит в удивительный мир грез и сказок, пусть жизнь будет добрым, счастливым и красочной. Здоровья Вам, терпения, сил и огромного ежедневного вдохновения.
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Поздравляем с профессиональным праздником людей, чья душевность, теплота и сердечная доброта помогают в самом важном — становлению личности ребенка. Желаем Вам весны в душе, бодрости, радостных событий, здоровья и творческого вдохновения.
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