День воспитателя: лучшие поздравления, открытки, прикольные sms, история праздника

День воспитателя в Украине ежегодно отмечается 27 сентября. В 2021 году эта дата приходится на понедельник.

Этот праздник имеет еще одно название — Всеукраинский день дошкольных работников (дошкольного образования).

История праздника

День воспитателя в Украине начали отмечать в 2011 году, когда Кабинет министров утвердил постановление N 629 от 13 апреля 2011 о программе развития дошкольного образования до 2017 года, а также после резолюции I Всеукраинского съезда работников дошкольного образования.

Ежегодно в этот день принято поздравлять воспитателей в детских садах, отмечать достижения в профессиональной сфере, проводить праздничные мероприятия, устраивать концерты. Также в этот день воспитатели могут посещать профессиональные семинары и конференции для совершенствования своего мастерства.

Поздравление с Днем воспитателя — прикольные sms

Вам порой совсем не просто,

Благодарны вам за труд.

Пусть вас дети обожают

И счастливыми растут.



Сил вам, творчества, терпения,

Не иссякнет пусть любовь,

Чтоб хотелось в детский садик

Приходить вам вновь и вновь!

***

За нелегкую работу,

Ежедневную заботу,

За ответственность в труде

И ухоженность детей,

За терпение и ласку,

Все прочитанные сказки

Говорим мы вам спасибо,

Сил желаем и улыбок!

***

Быть воспитателем — работа непростая!

Ведь здесь нужны терпение, выдержка стальная.

Любовь, забота, понимание

И деткам всем дарить внимание.



Учить игрушки их делить,

По-настоящему дружить.

За послушание хвалить

И на прогулки выводить.



За это вас благодарим,

Спасибо вам мы говорим.

Пусть ждут вас радость и успех,

А на работе детский смех!

***

Спасибо вам за тяжкий труд,

За чуткость сердца, ловкость рук.

Желаем деток вам послушных

И событий самых лучших.



Позитивного настроя,

Здоровья крепкого, покоя,

В жизни — светлой полосы.

Пусть все исполнятся мечты.

Картинки и открытки для поздравления

Поздравление с Днем воспитателя в прозе

Спасибо за труд, непростой и временами незаметный. Благодаря вашей любви к детям, вашей искренней заботе и профессионализму нам, родителям, гораздо легче растить детей. Желаем вам неиссякаемого источника сил, здоровья, вдохновения и творчества! Счастья, тепла, достатка вашим семьям!

***

Хочу от всей души поздравить Вас с этим важным днем. Спасибо за доброе сердце и самоотдачу, с которой Вы работаете, с которой дарите детям любовь и заботу. Желаем жить в достатке, а счастье пусть, как лучший друг, всегда идет с Вами в ногу.

***

Дорогие наши самые добрые и хорошие воспитатели, позвольте поздравить вас с профессиональным праздником. Пусть непоседы, которым вы дарите любовь и заботу всегда радуют, ваши дома будут полны счастья, а в жизни все складывается удачно и так как мечтается.

***

Поздравляю с Днем воспитателя всех дошкольных работников. Желаю улыбаться каждый день, веселиться, радоваться и верить в чудеса, словно ребенок. Пусть работа переносит в удивительный мир грез и сказок, пусть жизнь будет добрым, счастливым и красочной. Здоровья Вам, терпения, сил и огромного ежедневного вдохновения.

***

Поздравляем с профессиональным праздником людей, чья душевность, теплота и сердечная доброта помогают в самом важном — становлению личности ребенка. Желаем Вам весны в душе, бодрости, радостных событий, здоровья и творческого вдохновения.

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