День Воздушных Сил ВСУ: история праздника, поздравления в стихах и прозе

Профессиональный праздник украинских летчиков в этом году приходится на 1 августа.

Сегодня, 1 августа, отмечают профессиональный праздник Воздушные силы Вооруженных сил Украины. Этот праздник указом президента от 2007 года установлено отмечать в первое воскресенье августа.

История праздника

После распада Советского Союза и провозглашения в 1991 году независимости, Украина унаследовала одну из крупнейших в Европе авиационных группировок с современными летательными аппаратами. На базе этой группировки 17 марта 1992 были созданы Воздушные Силы Украины. По количественному показателю военная авиация Украину в 1992 году уступала только авиации США, России и Китая, и была самой многочисленной в Европе. В состав ВВС Украины были переданы три воздушные армии (1100 боевых самолетов).

Сейчас в состав Воздушных Сил входят бомбардировочная, истребительная, штурмовая, разведывательная, транспортная авиация и зенитные, ракетные и радиотехнические войска. Также в состав Воздушных Сил входят отдельные воинские части и подразделения специальных войск — разведывательных, инженерных, радиационных, химических и бактериологической защиты, аппаратуры связи, автоматизированных систем управления и радиотехнического обеспечения, радиоэлектронной борьбы, метеорологического обеспечения, части материально-технического и медицинского обеспечения и другие.

Подготовка специалистов для Воздушных Сил осуществляется в Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Поздравления в стихах

И бесстрашны, и летучи,

И поздравить повод есть,

Всех вас с праздником почётным,

Украинских ВВС.



Вам спасибо за защиту,

Тут и мышь не проползёт,

Если вдруг своей границы

Вы задумали облёт.



Не теряйте силы духа,

Помните, мы верим в вас.

Будьте с небом неразлучны,

И навечно, и сейчас.

***

Служат настоящие мужчины,

В этих грозных, доблестных войсках,

ВВС родимой Украины,

Прославляем нынче мы в стихах!



Честь и слава вам герои неба,

За смелость и отвагу, вас благодарим,

Чистого вам неба, теплого вам хлеба,

В праздник ВВС мы пожелать хотим!

***

Стоят на страже Украины

Её воздушные войска,

Чтоб сохранить страну единой,

Стоят они к руке — рука.



Хранить границы от вторженья,

Беречь в стране своей покой,

Спасти её от разоренья,

Их честью стало воинской!



Споем мы песню офицерам,

Пилотам, всем тем, кто служил,

Хоть был под снайперским прицелом,

Но честью все же дорожил.

Поздравления в прозе

Всем снится небо, а небо страны — ваше по праву. Поздравим же с Днем Воздушных Сил тех, кто не согласен с мнением о том, что "рожденный ползать летать не может", тех, кто отрицает ее самим своим существованием. Чистого вам неба, хорошей погоды, успешного взлета и удачной посадки!

***

Вы с воздуха поддерживаете безопасность родной Украины, днем и ночью охраняя наш покой. Стремительной карьеры вам, потому что стремительны все ваши движения. Тактических отношений с близкими, потому что о вашей тактике и ловкости ходят легенды. Крепкого здоровья и стойкого иммунитета ко всем жизненным неурядицам!

***

Поздравляю с Днем Воздушных Сил ВСУ и от души желаю всегда владеть нужной информацией, всегда контролировать любую ситуацию, всегда знать верный курс успеха, всегда быть на высоте — высоте своего мастерства и мужества.

Поздравление от высшых должностных лиц Украины

Украинских летчиков поздравил Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он поблагодарил за преданную службу Отечеству, верность боевым традициям и готовность с честью и достоинством выполнять свой воинский долг, и пожелал им и их семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и побед!

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