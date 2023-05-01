День Юрия 2023: когда, традиции и обряды, что категорически нельзя делать в праздник

День святого Георгия (Юрия) Победоносца – одно из самых почитаемых в церковном календаре. В народе этот праздник называют Юрьев день. Читайте в материале ТСН.ua, что нельзя делать в этот день.

Святого Юрия: какого числа

Ежегодно память святого Юрия Победоносца верующие чтят 6 мая. 2023 этот праздник приходится на первую субботу последнего весеннего месяца.

Юрий день: история

Часто появляется путаница с названиями этого праздника. Некоторые не понимают, почему это одновременно день святого Георгия Победоносца и Юрьев день? Дело в том, что имя Юрия произошло от имени Георгия.

У славян считалось, что Юрий (Юр, Юрай — как тогда говорили) помогает освободить силы природы до их полного расцвета. Наши предки верили, что у Юрия есть специальные ключи, которыми открывает дверь весны и впускает в мир настоящее тепло. Именно после Юрия начинается буйный расцвет зелени, трав, цветов. Поэтому была даже поговорка: " Юрий землю отпирает ".

Когда на украинские земли пришло христианство, появилась история о Георгии Победоносце. Родился этот святой в богатой семье, которая свято верила во Христа. Проживал в городе Бейрут. Повзрослев, Георгий отправился служить в армию, вскоре за свои заслуги получил чин воеводы и старшего военачальника. Во время военной службы он увидел несправедливое отношение к христианам. Тогда он вслух признал себя христианином и стал проповедовать Слово Божие.

Царь уважал своего лучшего воина, поэтому пытался убедить его отречься от веры и перейти в язычество. Однако Георгий отказался. За это его подвергли страшным пыткам, но даже они не убедили воина изменить свое мнение. Тогда с небес спустился ангел, исцеливший раны Георгия. Когда царь увидел, что воина невозможно сломить, то приказал отрубить ему голову. Произошло это в Никодимии в 303 году.

Святого Георгия (Юрия) за духовную победу над царем стали называть Победоносцем. Праздник особенно почитается среди военных, хотя Георгий также считается покровителем земледельцев и скотоводов.

День святого Юрия: какие обычаи и традиции существуют

Юрий день: традиции / Фото: Pexels

Наши предки в этот день следили за облаками. Люди для этого отправлялись в ближайший колодец и прислушались. Если ничего не было слышно, значит грядущая зима будет теплой и непродолжительной, а если слышно было плеск, значит, будут морозы.

Целебной считалась на Юрьев день утренняя роса. Поэтому было принято собирать ее к восходу солнца и умываться, чтобы избавиться от болезней. Молодые девушки также использовали утреннюю росу, чтобы оставаться красивыми. А хозяева кропили ею домашнюю птицу, чтобы цыплята плодились.

Со дня святого Георгия Победоносца пастухи выходили пасты животных, а крестьяне засевали огороды и поля. Именно 6 мая до сих пор считается лучшим днем для высадки теплолюбивых огурцов, ведь теперь до осени заморозков уже не будет.

В ночь на 6 мая на улицу вывешивали влажное полотенце. Если до утра он высыхал, значит, будет большой урожай огурцов.

А еще на этот праздник было принято ходить в гости на сваренное собственноручно пиво. Во время приготовления пели особые песни. На Закарпатье в некоторых селах на день Юрия рисовали дом с помощью молодых березовых веток. Молодежь устраивала застолья, во время которых обливалась водой. В этот день в Карпатах выгоняют на пастбища скот.

В народе существовало мнение, что на праздник Юрия впервые кует кукушка и даже можно услышать пение соловья. Девушки собирались вечером, чтобы погадать на жениха. Если же была слышна ковка кукушки, то девушка спрашивала ее сколько еще оставаться в доме отца. Кукушка после этого переставала ковать — значит, в этом году еще замуж не выйдет. Если же птица продолжала ковать, считали сколько раз – столько лет нужно ждать до свадьбы.

А вот верующие традиционно 6 мая обращаются к святому Георгиям с молитвами, прося о хорошем урожае, здоровье, удаче, защите от бед.

Молитва на день святого Юрия

О, всехвальный, святой великомученику и чудотворцу Юрию!

Взгляни на нас скорой твоей помощью и умоли Бога, да не осудит нас, грешных, в беззакониях наших, а простит их нам по великой Своей милости.

Не презри молений наших, но выпроси нам у Христа Бога нашего, тихую и благоугодную жизнь, здоровье душевное и телесное; и пусть не во зло обратим блага, дарованные нам по милости всещедрого Бога, но для славы святого имени Его и в прославление сильного твоего покровительства; чтобы укрепил Он государство наше вечным миром и благословением.

Выслушай нас, мученик Христов, Юрий, и моли за нас непрестанно Бога, чтобы по великой благодати Его, твоей же помощью и покровительством, обретем милость вместе с ангелами и архангелами и всеми святыми одесную правосудящего Судьи стать, и Того славить с Отцом и Святым Духом ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Что нельзя делать на Юрьев день

Что нельзя делать на Юрьев день? / Фото: Pexels

На праздник Георгия Победоносца существует несколько запретов:

нельзя злословить, ругаться, сплетничать, оговаривать других или желать кому-то зла;

не желательно вышивать, шить или вязать;

лучше не пользоваться острыми предметами и не касаться шерстяных нитей;

нельзя брать в руки гребешки, лучше их спрятать;

не стоит обрезать волосы, лучше перенести эту процедуру на другой день;

не выполняйте каких-либо дел с шерстью.

Народные приметы на весеннего Юрия

Теплая роса на Юрьев день — скоро придет настоящее лето.

Есть роса утром, хорошо уродит просо, а если на деревьях иней – гречка.

Ясное и безветренное утро – будут удачными ранние посевы.

Идёт сильный дождь к большому количеству травы.

Луна в фазе роста и сильный ветер — такая погода еще будет долго.

Теплая ночь на 7 мая — хлеб созреет до первых морозов.

Комары собираются в стаи – будет потепление.

Дует южный ветер – будет хороший урожай.

Береза уже полностью распустила листья – ждите богатого урожая.

Слышен крик вороны или гремит во время богослужения – будет плохой урожай.

Услышать кукушку на деньги в кармане круглый год.

Появилось много майских жуков — на урожайный год.

Читайте также: