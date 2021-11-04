День железнодорожника в Украине: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

День железнодорожника в Украине празднуют дважды в год.

Ежегодно 4 ноября работники железнодорожного транспорта Украины отмечают свой профессиональный праздник.

Поскольку еще в эпоху существования СССР была традиция чествовать железнодорожников в первое воскресенье августа, еще с тех пор железнодорожники, 98% которых являются членами профсоюза, официально празднуют два профессиональных праздника: летнее — День профсоюза и осеннее — День железнодорожника.

История праздника

Праздник был основан указом Леонида Кучмы в 1993 году. Днем железнодорожника дата стала по инициативе работников Львовской железной дороги. Оказывается именно 4 ноября 1861 из Вены через Перемышль к железнодорожному вокзалу Львова прибыл первый поезд на территорию современной Украины, который назывался "Ярославом". В нынешнем понимании "Ярослав" был поездом международного сообщения. Он соединял Вену, Краков, Перемышль и Львов. 4 ноября считается началом истории железных дорог в Украине.

Обычно в этот день работники Укрзализныци получают государственные награды и подарки. Для железнодорожников организовывают праздничные концерты.

Поздравления с Днем железнодорожника в стихах

Украинский железнодорожник,

Сегодняшнего торжества виновник,

Его мы будем поздравлять,

Всех благ, что есть, ему желать,

Чтоб работа без аварий, без авралов

И зарплату, как у генералов,

Здоровья, сил локомотива,

И никакого негатива,

В семье любовь, друзей надежных,

И за заслуги наград должных

Мира бесконечного,

Добра и счастья вечного.

***

С днем железнодорожника

Хочу тебя поздравить,

Нелегкий труд и силу

В прекрасный час прославить.



Железная дорога

Пусть к счастью приведет,

В любви пусть и в работе

Всегда тебе везет.

***

Вся железная дорога —

Ваш большой по жизни путь.

В ней ваш труд, надежда, силы,

Бытия большая суть.



В день профессии желаю

Я успехов и побед.

Жизни яркой и счастливой,

Жить безбедно много лет.

***

С тех пор, как первый поезд "Ярослав"

Пришёл во Львов, кордоны миновав,

Железные дороги Украину

Покрыли серебристой паутиной.



Работники вокзалов и перронов,

Экспрессов, электричек, семафоров,

Ваш день сегодня, доброго пути!

Сигнал зелёный, празднично свети!

***

Тепловозы, поезда,

Полустанки, города.

По дорогам колесите,

И домой опять спешите!



Всех дорожников железных,

И приятных, и полезных,

Мы сердечно поздравляем,

Счастья личного желаем!

Картинки и открытки для приветствия

С Днем железнодорожника

Поздравление с Днем железнодорожника

С Днем железнодорожника Украины

Поздравление с Днем железнодорожника

Поздравление с Днем железнодорожника в прозе

Поздравляю с Днем железнодорожника! Хочу пожелать расцвета в твоей сфере, чтобы ты мог гордиться своей профессией! Будь открытым, искренним и откровенным! Пусть твоя работа приносит людям множество возможностей путешествовать и знакомиться с прекрасными видами разных городов и сел в разных странах! Желаю радости и любви!

***

Кто бы и как ни смеялся по поводу железных дорог Украины, но вокзалы не пустеют и многие предпочитают выбирать именно поезда, как самый удобный и недорогой способ путешествий. Поздравим же Железнодорожников Украины с их профессиональным праздником и пожелаем, чтоб поезда их жизни не сходили с рельс.

***

Сегодня вся Украина поздравляет с профессиональным праздником работников железнодорожного транспорта! Наверное, нет ни одного человека, кто хоть раз не проехал бы на поезде. Через вас проходят миллионы пассажиров и тонны грузов. Ваша работа делает расстояние между людьми незначимым. Желаем вам в жизни новых направлений, легких дорог и чистого неба над головой!

***

Поздравляем вас, дорогие железнодорожники! Сегодня не лучшие времена для железнодорожной дороги Украины, но при всех сложностях желаем вам оптимизма и радости! Пусть поезд подхватит вас в праздник и доставит на станцию "Счастье" живыми и здоровыми! Пусть у вас будет поддержка родных, приподнятое настроение и всегда зеленый свет семафора.

***

С Днем железнодорожника! Твоя профессия ценна и значима! Ты тот, кто объединяет людей и помогает познакомиться с миром! Желаю тебе в профессиональный праздник воодушевления и радости, творческого развития и огромных успехов! Пусть все желания быстро материализуются!

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