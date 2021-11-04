День железнодорожника в Украине: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

День железнодорожника в Украине празднуют дважды в год.
Ежегодно 4 ноября работники железнодорожного транспорта Украины отмечают свой профессиональный праздник.
Поскольку еще в эпоху существования СССР была традиция чествовать железнодорожников в первое воскресенье августа, еще с тех пор железнодорожники, 98% которых являются членами профсоюза, официально празднуют два профессиональных праздника: летнее — День профсоюза и осеннее — День железнодорожника.
История праздника
Праздник был основан указом Леонида Кучмы в 1993 году. Днем железнодорожника дата стала по инициативе работников Львовской железной дороги. Оказывается именно 4 ноября 1861 из Вены через Перемышль к железнодорожному вокзалу Львова прибыл первый поезд на территорию современной Украины, который назывался "Ярославом". В нынешнем понимании "Ярослав" был поездом международного сообщения. Он соединял Вену, Краков, Перемышль и Львов. 4 ноября считается началом истории железных дорог в Украине.
Обычно в этот день работники Укрзализныци получают государственные награды и подарки. Для железнодорожников организовывают праздничные концерты.
Поздравления с Днем железнодорожника в стихах
Украинский железнодорожник,
Сегодняшнего торжества виновник,
Его мы будем поздравлять,
Всех благ, что есть, ему желать,
Чтоб работа без аварий, без авралов
И зарплату, как у генералов,
Здоровья, сил локомотива,
И никакого негатива,
В семье любовь, друзей надежных,
И за заслуги наград должных
Мира бесконечного,
Добра и счастья вечного.
***
С днем железнодорожника
Хочу тебя поздравить,
Нелегкий труд и силу
В прекрасный час прославить.
Железная дорога
Пусть к счастью приведет,
В любви пусть и в работе
Всегда тебе везет.
***
Вся железная дорога —
Ваш большой по жизни путь.
В ней ваш труд, надежда, силы,
Бытия большая суть.
В день профессии желаю
Я успехов и побед.
Жизни яркой и счастливой,
Жить безбедно много лет.
***
С тех пор, как первый поезд "Ярослав"
Пришёл во Львов, кордоны миновав,
Железные дороги Украину
Покрыли серебристой паутиной.
Работники вокзалов и перронов,
Экспрессов, электричек, семафоров,
Ваш день сегодня, доброго пути!
Сигнал зелёный, празднично свети!
***
Тепловозы, поезда,
Полустанки, города.
По дорогам колесите,
И домой опять спешите!
Всех дорожников железных,
И приятных, и полезных,
Мы сердечно поздравляем,
Счастья личного желаем!
Картинки и открытки для приветствия
Поздравление с Днем железнодорожника в прозе
Поздравляю с Днем железнодорожника! Хочу пожелать расцвета в твоей сфере, чтобы ты мог гордиться своей профессией! Будь открытым, искренним и откровенным! Пусть твоя работа приносит людям множество возможностей путешествовать и знакомиться с прекрасными видами разных городов и сел в разных странах! Желаю радости и любви!
***
Кто бы и как ни смеялся по поводу железных дорог Украины, но вокзалы не пустеют и многие предпочитают выбирать именно поезда, как самый удобный и недорогой способ путешествий. Поздравим же Железнодорожников Украины с их профессиональным праздником и пожелаем, чтоб поезда их жизни не сходили с рельс.
***
Сегодня вся Украина поздравляет с профессиональным праздником работников железнодорожного транспорта! Наверное, нет ни одного человека, кто хоть раз не проехал бы на поезде. Через вас проходят миллионы пассажиров и тонны грузов. Ваша работа делает расстояние между людьми незначимым. Желаем вам в жизни новых направлений, легких дорог и чистого неба над головой!
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Поздравляем вас, дорогие железнодорожники! Сегодня не лучшие времена для железнодорожной дороги Украины, но при всех сложностях желаем вам оптимизма и радости! Пусть поезд подхватит вас в праздник и доставит на станцию "Счастье" живыми и здоровыми! Пусть у вас будет поддержка родных, приподнятое настроение и всегда зеленый свет семафора.
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С Днем железнодорожника! Твоя профессия ценна и значима! Ты тот, кто объединяет людей и помогает познакомиться с миром! Желаю тебе в профессиональный праздник воодушевления и радости, творческого развития и огромных успехов! Пусть все желания быстро материализуются!
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