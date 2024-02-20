Денежная помощь на проживание: кого Минсоцполитики не включило в список

Минсоцполитики не включило в перечень лиц, которым автоматически продлевается денежное пособие на проживание, матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Так, для назначения этой помощи они должны предоставить дополнительные подтверждения того, что не имеют возможности работать и получать доход.

Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко.

Из-за этого нардеп обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

"Я настаиваю как можно быстрее решить этот вопрос!" – призвал он.

Напомним, Жолнович объяснила заявление о "выходе из зоны комфорта".

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