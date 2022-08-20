Денежная помощь украинцам во время войны от ADRA Ukraine: кто может получить и как это сделать

Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить финансовую помощь от благотворительной организации ADRA Ukraine. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Благотворительная организация ADRA Ukraine помогает с самого начала полномасштабного российского вторжения всем пострадавшим от боевых действий украинцам. По условиям, каждый украинец, который зарегистрируется в программе, может получить 6600 гривен.

Кому доступна финансовая помощь от ADRA Ukraine

Деньги могут получить не все категории граждан Украины, а лишь некоторые из них:

дети-сироты и полусироты; многодетные семьи;

семьи с детьми, которые выехали из регионов ведения активных боевых действий или все еще находятся там;

беременные женщины и кормящие детей;

женщины/мужчины, самостоятельно воспитывающие детей;

лица с инвалидностью старше 50 лет;

лица с инвалидностью, хроническими заболеваниями, ранениями в результате боевых действий.

Финансовая помощь доступна людям, которые находятся или находились в Киеве, Сумах, Харькове, Херсоне, Николаеве, Донецке, Луганске, Запорожье, Житомире, Чернигове и их областях.

Как получить денежные выплаты

Человек должен отправить соответствующую заявку через горячую линию. То есть нужно позвонить по телефону (067) 333-17-52 ), чтобы обсудить с оператором все детали программы

Через чат-боты, мессенджеры социальных сетей или электронную почту заявки не принимаются. Только после того, как оператор примет от вас заявление, вам нужно будет послать свои документы в чат-бот в Telegram или Viber.

Перечень документов

Фото/копия документов каждого члена семьи (в частности, первая и вторая страницы паспорта и прописка. Если у вас ID-карта, нужно отправить копию обеих сторон и прописку).

Свидетельство о рождении.

Идентификационный код.

Документ, подтверждающий, что вы входите в категорию уязвимого населения.

При проработке запроса документы будут подтягиваться в базу данных автоматически. Если заявка будет принята, в SMS-сообщении придет информация о зачислении средств.