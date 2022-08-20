Денежная помощь украинцам во время войны от ADRA Ukraine: кто может получить и как это сделать

Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить финансовую помощь от благотворительной организации ADRA Ukraine. Читайте об этом в материале ТСН.ua.
Благотворительная организация ADRA Ukraine помогает с самого начала полномасштабного российского вторжения всем пострадавшим от боевых действий украинцам. По условиям, каждый украинец, который зарегистрируется в программе, может получить 6600 гривен.
Кому доступна финансовая помощь от ADRA Ukraine
Деньги могут получить не все категории граждан Украины, а лишь некоторые из них:
- дети-сироты и полусироты; многодетные семьи;
- семьи с детьми, которые выехали из регионов ведения активных боевых действий или все еще находятся там;
- беременные женщины и кормящие детей;
- женщины/мужчины, самостоятельно воспитывающие детей;
- лица с инвалидностью старше 50 лет;
- лица с инвалидностью, хроническими заболеваниями, ранениями в результате боевых действий.
Финансовая помощь доступна людям, которые находятся или находились в Киеве, Сумах, Харькове, Херсоне, Николаеве, Донецке, Луганске, Запорожье, Житомире, Чернигове и их областях.
Как получить денежные выплаты
Человек должен отправить соответствующую заявку через горячую линию. То есть нужно позвонить по телефону (067) 333-17-52 ), чтобы обсудить с оператором все детали программы
Через чат-боты, мессенджеры социальных сетей или электронную почту заявки не принимаются. Только после того, как оператор примет от вас заявление, вам нужно будет послать свои документы в чат-бот в Telegram или Viber.
Перечень документов
- Фото/копия документов каждого члена семьи (в частности, первая и вторая страницы паспорта и прописка. Если у вас ID-карта, нужно отправить копию обеих сторон и прописку).
- Свидетельство о рождении.
- Идентификационный код.
- Документ, подтверждающий, что вы входите в категорию уязвимого населения.
При проработке запроса документы будут подтягиваться в базу данных автоматически. Если заявка будет принята, в SMS-сообщении придет информация о зачислении средств.