Денежная помощь украинским семьям: кто получит и что нужно делать / pixabay.com

Денежная помощь украинским семьям: кто получит и что нужно делать

Денежная помощь украинским семьям: кто получит и что нужно делать

До 31 марта некоторые категории граждан Украины получили от государства 6500 гривен. Однако на этом финансовая помощь не заканчивается. ТСН.ua рассказывает о дополнительных выплатах уязвимым семьям с детьми и дает инструкцию как их получить.

Новая программа помощи уязвимым семьям с детьми была введена Министерством социальной политики совместно с ЮНИСЕФ.

Кто может получить финансовую помощь и сколько будут выплачиваться?

В частности, помощь получат:

семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, из которых хотя бы один ребенок еще не достиг возраста 2-х лет;

семьи, имеющие двое или более детей, из которых один ребенок имеет инвалидность.

Эти уязвимые семьи будут ежемесячно получать пособие от государства в размере 2200 гривен на одного человека (выплаты будут производиться для не более пяти человек). Следует обратить внимание, что средства будут выплачиваться раз в три месяца (т.е. каждые три месяца семья будет получать один платеж на сумму за этот период).

То есть, например, если семья состоит из пяти человек, трое из которых несовершеннолетние дети и один ребенок младше 2-х лет, то через три месяца он получит финансовую помощь в размере 33 тысяч гривен.

В Министерстве социальной политики также отметили, что все остальные выплаты, которые уязвимые семьи получали до сих пор, отменяться не будут: "Эта выплата будет производиться определенным категориям дополнительно к выплатам, которые производятся по государственным программам, в частности дополнительно к выплате внутриперемещенным лицам на проживание ".

Что делать, чтобы получить помощь?

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Для этого нужно:

Перейти на сайт ЮНИСЕФ по этой ссылке. Заполнить анкету, в которой указать информацию обо всех членах семьи и банковском счете, куда будут приходить выплаты. Ждать смс-сообщения о том, что ваша семья принимает участие в программе. В течение 4 недель придет первый денежный перевод.

Если у вас есть дополнительные вопросы, ответы на них можно получить на горячей линии по номеру телефона 0 800 600 017. Звонить можно ежедневно с 8 утра до 10 вечера. Звонки бесплатные.

В настоящее время государство рассматривает возможность расширить эту программу для большего количества граждан Украины, оказавшихся в затруднительном положении.