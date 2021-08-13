"Денежная реформа": в Сумской области пенсионеры отдали аферистам 36 тыс грн, а получили бумажки

Незнакомые женщины заверили бабушку, что придет почтальон и обменяет деньги на купюры нового образца.

В Сумской области аферисты обманули пенсионеров. Злоумышленники обманом попали в дом пожилых супругов и обменяли им 36 тысяч гривен на обычные бумажки.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

В полицию обратился 70-летний житель Шостки. Он рассказал, что в их дом пришли две незнакомые женщины, которые назвались соцработниками.

Они рассказали бабушке, которая в то время была одна дома, что в стране проводится денежная реформа, в ходе которой гривны обменивают на евро.

Поверив незнакомкам, женщина пустила их в дом и принесла 36 000 гривен сбережений. "Добродетели" деньги перечитали, переписали и положили в конверт, который принесли с собой. Они заверили старушку, что через два дня придет почтальон и обменяет им средства на купюры нового образца.

Подмену конверта с деньгами хозяин обнаружил через несколько минут после того, как женщины покинули дом. Раскрыв пакет, он увидел — вместо денег там находилась порезанная по формату купюр бумага.

В полиции уже открыли уголовное производство, в рамках которого правоохранители устанавливают личности злоумышленниц.

Напомним, в Новоград-Волынском 86-летний пенсионер отдал мошенникам 36 000 гривен и 2000 долларов США, якобы для обмена старых купюр на новые.

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