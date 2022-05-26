Денежные выплаты попавших в плен военнослужащих могут получать члены его семьи

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Денежные выплаты военнослужащих, а именно ежемесячное денежное довольствие, которое военные получают соответственно своей должности, звания и выслуги и дополнительного денежного довольствия, которое рассчитывается в зависимости от того, принимает ли военнослужащий непосредственное участие в боях, в случае, если военный попал в плен, могут получить члены их семей. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Также читайте На какие выплаты имеют право военнослужащие: порядок начисления и получения средств

Для получения таких выплат членам семьи необходимо, чтобы был издан соответствующий приказ о служебном положении военнослужащего. «Необходимо не только убедиться, что наш воин в плену, допустим, увидеть его на видео. Надо в определенном порядке зафиксировать этот факт», – отметил Резников.

В случае возникновения проблем или вопросов обращаться в Минобороны по номеру: (044) 271-35-59 (пн-пт с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 – обеденный перерыв).

Читайте также:

У кого могут забрать авто и другое имущество во время войны, кто и когда может получить компенсацию

Какие зарплаты и льготы получают резервисты во время войны