Денежный скандал с Минобороны: ЦПК сообщил о 33 млрд на обеспечение и оружие, которых военные не увидели

Министерство обороны Украины потратило 33,3 млрд грн на оружие и вещи, которых украинские военные так и не увидели, хотя деньги налогоплательщиков на них были потрачены.

Сумма просроченной дебиторской задолженности по контрактам Минобороны за последние полтора года составляет 33,3 млрд. гривен, что означает закупку, то есть уплату средств поставщику, но неполучение обещанного товара в оговоренный срок.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

"Речь идет о так называемой просроченной дебиторской задолженности. Это когда заказчик (здесь – Минобороны) платит средства поставщику, но обещанный товар не получает в срок, оговоренный в договоре. То есть это оружие и вещи, которых наши военные просто не увидели, хотя деньги налогоплательщиков на них потрачены", – сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По словам Шабунина, сумма в 8 раз больше, чем благотворительная организация "Фонд Сергея Притулы", специализирующаяся на помощи украинской армии, собрала за 2022 год.

Впоследствии Шабунин сообщил также, что Минобороны официально подтвердило наличие просроченной дебиторской задолженности на 33,3 млрд. гривен (по состоянию на 01.07.2023).

"По состоянию на 1 июля 2023 года объем ПРОСРОЧЕННОЙ дебиторской задолженности составил 33 млрд 309 млн грн., из которых доля долгов украинских предприятий составила 67,5%" – сообщил Шабунин, со ссылкой на заявление министерства.

Информацию о просроченной дебиторской задолженности в Минобороны подтвердила и глава Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева. По ее сообщению, в результате этих нарушений были открыты уголовные производства. Однако публично правоохранители об этом не отчитывались.

"Это означает, что Минобороны уплатило поставщикам все эти деньги, однако предусмотренный договором товар поставлен так и не был. То есть это оружие и вещи, которых наши военные просто не увидели, хотя деньги налогоплательщиков на них потрачены. Еще раз – 33,3 миллиарда грн – или почти миллиард долларов", – добавил глава ЦПК.

В ЦПК также сообщили, что за эти средства налогоплательщиков можно было бы закупить до трех тысяч канадских бронемашин Senator, которые могли бы спасти тысячи жизней наших военных. Или около пяти тысяч противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin.

Напомним, ранее стало известно, что Минобороны закупало подсолнечное масло по 111 гривен за килограмм. В то же время, цена закупок продуктов Министерством обороны упала после публичного давления.

По словам главы ЦБК, после скандала с "золотыми яйцами" и давления общественности их стоимость теперь равна 9 гривен, а цена картофеля упала от 27 до 16 гривен за килограмм. Масло же закупали по 111 гривен. Теперь – по 89 гривен за килограмм.

Зимой 2023 журналист Юрий Николов сравнил цены, которые платит Минобороны и Госпогранслужба и обнаружил колоссальную разницу. В Государственной аудиторской службе Украины официально подтвердили, что министерство покупало яйца по 17 гривен за штуку.

Тогда из Минобороны в отставку подал заместитель министра обороны Украины Алексея Резникова Вячеслав Шаповалов. Однако скандал продолжается до сих пор. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал абсурдными выводы Госаудитслужбы (ГАСУ) по закупкам у Минобороны.

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