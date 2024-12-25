Деньги даже в унитазе: во Львовской области задержали двух должностных лиц

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Во Львовской области задержан депутат областного совета и заместитель городского головы, подозреваемый в мошенничестве на тендерных закупках.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Чиновники обвиняются в завладении чужим имуществом путем обмана в условиях военного положения, по предварительному сговору, в особо крупных размерах.

Изъятые у чиновников Львовской области средства / Фото: Государственное бюро расследований

По данным расследования, в июне 2023 года чиновники узнали об участии частной компании в тендерах на ремонт местных объектов. Они предложили директору компании содействие в подписании соглашений с заказчиками и обеспечении своевременной оплаты, в обмен на взятку — часть суммы контрактов.

Изъятые у чиновников Львовской области средства / Фото: Государственное бюро расследований

После завершения работ и поступления средств из бюджета должностные лица обратились к предпринимателю с требованием передать им 25 тысяч долларов и 190 тысяч гривен за предоставленные "услуги".

Чиновники были задержаны во время передачи второй части взятки. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ ликвидировала масштабную схему со взяточничеством в КГГА.

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