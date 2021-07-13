Деньги или "пакет малыша": почему родители остались без выбора и не могут получить бэби-боксы

Деньги или "пакет малыша": почему родители остались без выбора и не могут получить бэби-боксы

В Минсоцполитики говорят, что "пакеты" закончились во всей стране.

Деньги или "пакет малыша": теперь родители могут выбирать, какую помощь получить. Впрочем, фактически выбора все равно нет: в родильных говорят об отсутствии бэби-боксов.

Почему нет пакетов и как быть родителям, рассказали в сюжете "Сніданку з 1+1".

Родители младенцев уже официально могут выбирать между бэби-боксом и деньгами, но фактически имеют лишь один. Так у героини нашего сюжета Натальи. Маме трехмесячной Алисы сказали, что пакеты закончились и выдали справку, которая гарантирует денежную компенсацию в размере около шести тысяч гривен. Впрочем, получить и их оказалось еще тем квестом.

"С этой справкой нужно пойти в банк, оформить реквизиты, оформить карточку, выстоять очередь. Затем с этими реквизитами мы поехали в ЦНАП, но там нам сначала отказали. Нужно было взять справку, что мы здесь прописаны", — говорит женщина.

Даже после всей этой эпопеи с документами обещанные деньги Наталья увидела только через два месяца. Хотя с мужем хотели получить именно бэби-бокс. Натальи так «повезло» не единой. В одном из столичных родильных рассказывают, что пакетов малыша нет около полутора месяцев. Вместо них выдается справка о том, что они не получить пакет малыша в роддоме.

Несмотря на то, что от 1 июля родители могут выбирать: им нужнее бэби-боксы или деньги. Впрочем, фактически без выбора остались роженица по всей стране.

В Министерстве социальной политики объясняют: пакеты малыша фактически закончились во всех родильных. Это произошло потому, что тендер на закупку новых бэби-боксов до сих пор не состоялся, хотя и начали его два месяца назад. В ведомстве поясняют, что на покунок можно подождать и получить его в порядке очереди, обратившись в управление соцзащиты, а не в родильном при выписке.

Сейчас едва ли не единственный выход — это денежная компенсация. Для ее оформления нужно открыть специальную банковскую карточку. Затем с паспортом, идентификационным кодом, свидетельством о рождении ребенка, справкой из роддома о неполучении "Пакеты малыша" обратиться в Центр социальной защиты и написать заявление.

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