Деньги могут сгореть: правительство обновило условия программы "Скрининг здоровья 40+"

Урд обновил условия программы скининга здоровья

Украинское правительство существенно упростило доступ к медицинской программе «Скрининг здоровья 40+» , обновив правила прохождения обследований для граждан. Теперь пациентам по всей стране больше не придется ждать специально определенного времени после своего дня рождения, чтобы получить государственное финансирование на комплексную проверку состояния организма.

Обо всех ключевых нововведениях и обновленном алгоритме подачи заявок официально информирует пресс-служба портала государственных услуг «Действие».

Отмена возрастных пауз

По новым правилам, украинцам больше не нужно выжидать через тридцать дней после даты рождения для того, чтобы воспользоваться своим правом на медицинскую проверку. Как только человеку исполняется сорок лет, он сразу может инициировать участие в программе без каких-либо привязок к датам.

Оформить соответствующую заявку можно самостоятельно в несколько кликов через смартфон в приложении «Действие» или же во время личного визита в ближайший Центр предоставления административных услуг.

Ограничение срока действия средств

Второе ключевое изменение касается дедлайнов непосредственно на прохождение самого обследования. После того, как государство перечислит средства на счет, у пациента будет ровно два месяца, чтобы обратиться в избранное медицинское учреждение и пройти скрининг.

Специалисты предупреждают, что если человек не успеет воспользоваться услугой за это отведенное время, выделенные финансы автоматически вернутся в государственный бюджет. Отмечается, что обновленный функционал заработает для всех граждан в ближайшее время.

Напомним, инициатива «Скрининг здоровья 40+» создана для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других хронических состояний у граждан, достигших сорокалетнего возраста. Программа объединяет финансовую поддержку и комплексный медицинский подход для предупреждения серьезных осложнений в будущем.

