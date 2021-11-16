Деньгами можно будет целево воспользоваться: Шмыгаль рассказал о выплате тысячи гривен вакцинированным украинцам

Деньгами можно будет целево воспользоваться: Шмыгаль рассказал о выплате тысячи гривен вакцинированным украинцам

Программа выплаты тысячи гривен вакцинированным будет действовать и в 2021 году, и в первой половине следующего года.

Анонсированная президентом Владимиром Зеленским программа по выплате тысячи гривен украинцам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса, будет финансироваться из госбюджета. Получить деньги смогут все вакцинированные.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга по результатам рабочей поездки в Тернопольскую область 16 ноября, пишет УНИАН.

По его словам, выплаты будут производиться из общего фонда государственного бюджета через Фонд поддержки предпринимательства.

"Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавший от COVID-19. То есть это будет общий фонд бюджета и, соответственно, эти средства будут выделены. Это средства государственного бюджета Украины", — сказал Шмыгаль.

Глава правительства объяснил, что государство будет выплачивать средства через систему ваучеров-сертификатов. Через "Дію" тысячу гривен можно будет использовать во время посещения кино, театров, музеев, например.

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"Буквально вчера президент объявил поддержку отдельных пострадавших от ковида отраслей через систему ваучеров-сертификатов, когда вакцинированным людям государство будет выдавать через приложение "Дія" тысячу гривен, которую можно будет целево использовать на пострадавшие отрасли: креативные индустрии, кино, театры, Мы рассчитываем, что эта программа будет действовать и в этом, и в первой половине следующего года, и все, кто вакцинировался, смогут ею оперативно и очень удобно воспользоваться", — пояснил Шмыгаль.

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