Деньги на крови внука: на Черкасщине банкирша украла более миллиона у бабушки погибшего героя
Экономистка банка присвоила выплаты пенсионерки за погибшего на войне внука.
Работница банка в Черкасской области присвоила более миллиона гривен выплат бабушке погибшего военного.
Об этом передает полиция Черкасской области.
В должности главного экономиста банковского отделения женщина ввела в заблуждение и в дальнейшем побудила 78-летнюю клиентку банка открыть еще один счет и перевести на него средства, которые были начислены в связи с гибелью внука в зоне боевых действий, на Харьковском направлении.
Злоумышленница получила доступ к новосозданному счету потерпевшей и завладела средствами женщины путем систематического снятия наличных в банкоматах города.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
Ранее мы писали, что мошенники изобрели новый способ воровства денег с «невидимой нитью».