Деньги на крови внука: на Черкасщине банкирша украла более миллиона у бабушки погибшего героя

В Черкасской работница банка заставила пенсионерку открыть «счет для кражи».

Работница банка в Черкасской области присвоила более миллиона гривен выплат бабушке погибшего военного.

Об этом передает полиция Черкасской области.

В должности главного экономиста банковского отделения женщина ввела в заблуждение и в дальнейшем побудила 78-летнюю клиентку банка открыть еще один счет и перевести на него средства, которые были начислены в связи с гибелью внука в зоне боевых действий, на Харьковском направлении.

Злоумышленница получила доступ к новосозданному счету потерпевшей и завладела средствами женщины путем систематического снятия наличных в банкоматах города.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

