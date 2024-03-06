Деньги на снаряды почти все собрали: когда Украина может получить от Европы 800 тысяч снарядов

Точные сроки будут зависеть от контрактов и графиков поставки и могут быть изменены.

Страны-партнеры нашего государства выделили почти все необходимые средства для закупки 800 тысяч артснарядов. Произошло это в рамках инициативы Чехии.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается, собеседники издания заявляют, что снаряды могут быть поставлены Украине в течение нескольких недель. Однако точные сроки будут зависеть от контрактов и графиков поставки и могут быть изменены.

В то же время Чехия, выступившая с этой инициативой, будет фигурировать в роли посредника со странами, готовыми финансировать покупку боеприпасов для нашего государства.

Напомним, что в Чехии призывают к расширенной помощи Украине, в частности, к возможному присутствию войск на нашей территории.

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