- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 350
- Время на прочтение
- 1 мин
Деньги на солнечные панели и генераторы: как получить средства на оборудование для дома
Кабмин запустил программу финансовой поддержки для закупки генераторов, инверторов и солнечных панелей для многоквартирных домов.
Многоквартирные дома могут получить от 100 до 300 тысяч гривен на закупку оборудования для автономного питания.
Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко и вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.
По их словам, Кабмин оказывает государственную помощь от 100 до 300 тысяч грн для ОCББ, жилых и обслуживающих кооперативов, управляющих многоквартирных домов любой формы собственности на закупку:
генераторов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и прочего энергооборудования.
Целью этой программы является обеспечение работы ключевых систем — водоснабжения, связи, лифтов, освещения и тепла, в частности в отопительный период.
Подать заявку могут объединения совладельцев и управляющие домов онлайн через «Дію». Комиссия при Минразвития рассматривает и одобряет заявки. Использовать средства нужно через 45 дней.
Программа будет действовать в громадах с чрезвычайной ситуацией в энергетике, начиная с Киева и области.
Ранее сообщалось, что в Украине запускается программа финансовой поддержки малого и среднего бизнеса для обеспечения энергонезависимости.