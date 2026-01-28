Деньги на солнечные панели и генераторы: как получить средства на оборудование для дома

Кабмин запускает программу энергоподдержки для ОСМД. / © pexels.com

Реклама

Многоквартирные дома могут получить от 100 до 300 тысяч гривен на закупку оборудования для автономного питания.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко и вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

По их словам, Кабмин оказывает государственную помощь от 100 до 300 тысяч грн для ОCББ, жилых и обслуживающих кооперативов, управляющих многоквартирных домов любой формы собственности на закупку:

Реклама

генераторов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и прочего энергооборудования.

Целью этой программы является обеспечение работы ключевых систем — водоснабжения, связи, лифтов, освещения и тепла, в частности в отопительный период.

Подать заявку могут объединения совладельцев и управляющие домов онлайн через «Дію». Комиссия при Минразвития рассматривает и одобряет заявки. Использовать средства нужно через 45 дней.

Программа будет действовать в громадах с чрезвычайной ситуацией в энергетике, начиная с Киева и области.

Ранее сообщалось, что в Украине запускается программа финансовой поддержки малого и среднего бизнеса для обеспечения энергонезависимости.