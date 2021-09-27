Деньги на старость: украинцам предлагают самим насобирать себе на пенсию

Деньги на старость: украинцам предлагают самим насобирать себе на пенсию

В Украине планируют ввести накопительную пенсионную систему.

В следующем году в Украине планируют ввести обязательную накопительную пенсионную систему. Это означает, что с каждой зарплаты автоматически будут отчислять 1 или 2 процента на специальный пенсионный счет. Накопленные деньги вернут после выхода на пенсию: либо одним платежом, или равными частями в течение 10 лет. Эта система должна заработать одновременно с нынешней — солидарной. Таким образом, как уверяют инициаторы реформы, пенсионные выплаты увеличатся вдвое.

Подробнее об этом говорится 27 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

В Пенсионном фонде советуют начинать думать о будущей пенсии как можно раньше. Первый шаг — проверить в реестре личную информацию о своем стаже, заработной плате, уплаченных налогах и размере будущей пенсии.

Для этого на сайте Пенсионного фонда нужно войти в личный кабинет, к примеру через ID-банкинг. С помощью пенсионного калькулятора здесь можно подсчитать, насколько обеспеченной будет старость.

"Пенсия у нас рассчитывается в соответствии со стажем и размером заработной платы. Чем больше стаж и заработная плата — тем больше пенсия ", — объясняет заместитель начальника ГУ Пенсионного фонда Украины в Киеве Елена Бойко.

Дополнительно можно вносить в пенсионный стаж период обучения в университете и другие места работы, которых нет в личном деле.

Однако, при нынешней солидарной пенсионной системы, выплаты пенсий можно и не дождаться.

Как объясняет председатель совета Всеукраинской ассоциации негосударственных пенсионных фондов Григорий Овчаренко, в нынешней ситуации у нас около 10 млн налогоплательщиков удерживают 11 млн пенсионеров, поскольку сами пенсионеры, а также дети, инвалиды, домохозяйки, работники — в Пенсионный фонд ничего не платят. И эта разница все увеличивается в сторону неплательщиков.

"Доля населения 65+ составляет около 25 процентов к активного населения и постоянно растет", — отметил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, если не поменять пенсионную систему, то сорокалетним украинцам пенсия не светит. Поэтому к нынешней солидарной предлагают добавить накопительную пенсионную систему. Тогда каждый будет собирать себе деньги сам, аккумулируя один или два процента с каждой зарплаты на специальном счете.

Министр социальной политики Марина Лабезна утверждает, что внедрение накопительной системы позволит получать вдвое больше пенсионные выплаты, чем в нынешних условиях.

Обязательную накопительную пенсионную систему в Украине пытаются ввести уже два десятка лет. Если парламент проголосует, то новой датой ее запуска станет 2023-й год.

Однако уровень доверия к финансовым учреждениям в Украине не позволяет украинцам чувствовать себя спокойно во время внедрения новой пенсионной системы, особенно, если к этому процессу привлечено государство как регулятор.

"Обязательные пенсионные системы всегда гораздо больше регулируются государством и там абсолютно все будет зависеть от государства. Государство захочет — и закроет. Есть много случаев, когда их закрывают, реформируют, переформатируют. В государстве, где может быть что угодно, эта система не спасет ", — считает научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НА Украины Лидия Ткаченко.

Эксперты советуют будущим пенсионерам из нынешней возрастной категории 40+ вкладывать деньги в недвижимость, ценные бумаги и детей. Умные и образованные потомки принесут вам не только стакан воды, но и, возможно, беззаботную старость.

Новости Украины: через год могут ввести обязательную накопительную пенсионную систему

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