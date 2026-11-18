Сергей Дука во время заседания ВСК 18 ноября / © скриншот с видео

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Генерал-майор СБУ Сергей Дука, который является подозреваемым в резонансном деле НАБУ и САП «Карфаген-2», 18 ноября выступил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады. На днях он вышел из СИЗО под залог в 65 миллионов гривен и публично обвинил руководство антикоррупционных органов в сведении счетов.

TSN.ua собрал основные заявления Сергея Дуки, прозвучавшие в ходе заседания комиссии.

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Родственники на временно оккупированных территориях

На заседании председатель ВСК Алексей Гончаренко поинтересовался у Дуки о его родных, которые до сих пор находятся в оккупации. Генерал рассказал, что родом из Голопристанского района Херсонской области, и подтвердил, что там действительно проживает немало его близких, хотя в основном это дальние родственники.

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«Родители моей жены не относятся к её ближайшим родственникам. Мои ближайшие родственники — мать и брат — находились в оккупированном Херсоне, сейчас они находятся в Украине. Я из Голопристанского района, у меня много родных осталось на оккупированной территории», — сказал Дука.

© скриншот с видео

Кроме того, Дука рассказал, что родители его жены до сих пор находятся в зоне оккупации. Сам генерал с ними не общается и не знает, есть ли у них российские паспорта,однако подтвердил, что связь с ними поддерживают его жена и внуки.

На вопрос председателя ВСК о том, знало ли об этом руководство СБУ и прошел ли он необходимую спецпроверку для получения доступа к государственной тайне, Дука лаконично ответил: «Конечно».

«Обо всех родственниках, у которых, возможно, есть паспорта (имеется в видуРФ — прим. ред.), я с первых же дней сообщил в Главное управление внутренней безопасности», — добавил генерал-майор.

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Кто собирал деньги на залог

Генерал СБУ Сергей Дука подтвердил на заседании ВСК, что коллеги собрали для него 65 млн грн залога, который был внесен 13 ноября. Отвечая на вопрос председателя комиссии Алексея Гончаренко, Дука заверил, что сбор был полностью добровольным и без какого-либо принуждения.

«Я могу вам на 100 процентов заверить — я уже вышел, когда узнал обо всём этом, и у меня было общение с ребятами — никто никого не заставлял собирать эти средства», — заявил генерал.

По его словам, в СИЗО у него не было связи, а о подробностях он узнал уже после освобождения, пообщавшись с «ребятами». Генерал предположил, что это была инициатива коллектива, с которым он проработал 6,5 лет, пережил полномасштабную войну и прошел боевые задания, в частности Херсонскую операцию и Сужу.

«У нас есть братство», — так он объяснил мотивацию коллег, поблагодарив их за помощь.

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В то же время Дука выразил возмущение в связи с обнародованием списков сотрудников СБУ, которые переводили средства. Он упрекнул СМИ, ВАКС, САП и НАБУ, заявив, что во время войны публикация этих данных подвергает правоохранителей опасности, ведь им уже звонят журналисты, а информация может попасть на российские ресурсы.

Заявление о политическом давлении и «медийном пиаре»

Сергей Дука убежден, что в настоящее время антикоррупционные органы стали инструментом политического влияния на руководство государства. По его мнению, громкие разоблачения не приводят к вынесению реальных приговоров в суде и не приносят стране никакой пользы.

«Я хочу подчеркнуть, что в настоящее время антикоррупционные органы стали рычагом политического влияния на высшее руководство государства. Об этом я уже говорил после выхода из СИЗО. Потому что все хорошо срежиссированные фильмы — они ничем не заканчиваются. Для государства в этом нет никакой выгоды», — заявил Дука.

Генерал также отметил, что чрезмерная огласка таких расследований подрывает имидж Украины за рубежом и дает повод для деятельности российской пропаганды. В этом контексте он противопоставил громкие пиар-кампании антикоррупционеров ежедневной и систематической работе полиции, ГБР и СБУ.

Обвинения в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса

В ходе заседания Алексей Гончаренко процитировал заявление генерал-майора СБУ Сергея Дуки, сделанное после его освобождения из СИЗО под залог. Тогда генерал сообщил, что СБУ разоблачила сотрудников антикоррупционных структур в коррупции, однако расследование этих дел было приостановлено по приказу руководства страны.

На вопрос Гончаренко о том, от кого поступил этот приказ, генерал пояснил, чтораспоряжение «не трогать» эти дела ему и его заместителям (Кравчуку и Фонарюку) озвучил тогдашний глава СБУ Василий Малюк сразу после визита в Офис президента (кому именно он там докладывал, Дука не знает). По утверждению генерала, аналогичное указание получил и тогдашний генпрокурор Руслан Кравченко.

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко / © Офис Генерального прокурора

Как отметил Сергей Дука, его подразделение вело расследование по материалам, о которых впоследствии сообщил генеральный прокурор. Первое из двух производств касается того,как в прошлом Семен Кривонос избежал ответственности за подкуп избирателей-студентов.

Генерал-майор СБУ утверждает, что Кривонос воспользовался фиктивным отцовством: по совету и с помощью знакомой он вписал себя в ЗАГС в качестве отца чужого несовершеннолетнего ребенка, которого воспитывала мать-одиночка. Хотя факт подкупа избирателей был зафиксирован, на основании этой записи Кривоноса освободили от наказания в рамках амнистии. В дальнейшем это позволило ему претендовать на различные государственные должности, а впоследствии и возглавить НАБУ.

По словам Дудки, директор НАБУ Семен Кривонос также причастен к злоупотреблениям в отношении государственных земель и вымогательству средств.

«Семен Кривонос, будучи высококвалифицированным специалистом в сфере земельных отношений, торговал государственной землей. За это он вымогал деньги», — заявил Дука.



Генерал СБУ подчеркнул, что эти факты необходимо проверить совместно с нынешним главой НАБУ.

Как Дука познакомился с фигурантом дела «Карфаген» Андреем Осиповым

На заседании ВСК генерал СБУ Сергей Дука сообщил, что с фигурантом дела «Карфаген» Андреем Осиповым («Криминалом») его в 2020 году познакомил Василий Малюк. В то время Малюк был непосредственным руководителем Дуки на должности первого заместителя председателя СБУ и представил Осипова как человека из «криминального мира», способного помогать спецслужбе.

По словам генерала, он неоднократно встречался с Осиповым исключительно по рабочим вопросам, а его водитель подвозил того на территорию СБУ, поскольку у Осипова не было пропуска. В то же время Дука опроверг, что называл его «братом» в переписке, обнародованной на записях НАБУ.

Дука также заверил, что лично не знаком иникогда не общался с лидером наркокартеля «Химпром» Егором Буркиным («Мексиканцем»), а о связях Осипова с ним узнал лишь из материалов НАБУ. Кроме того, генерал добавил, что Буркин (который, согласно украинским документам, носит фамилию Левченко) уехал за границу ещё в 2019 году после масштабной операции силовиков против картеля, однако сейчас выиграл судебные процессы и вскоре может восстановить украинское гражданство.

Вероятная причастность окружения и семьи президента к уголовным делам

Отдельно Сергей Дука рассказал о слухах относительно возможной причастности семьи и ближайшего окружения президента к уголовным делам. Он обвинил антикоррупционные органы в том, что они намеренно не принимают никаких решений по этим материалам, придерживая их до выгодного политического момента — например, во время важных для Украины переговоров.

«В СМИ постоянно появляется информация о том, что кто-то из ближайшего окружения президента, его семья фигурируют в материалах каких-то дел… А если они фигурируют, почему не приняты процессуальные решения? И когда они будут приняты? В какой именно момент это будет использовано в переговорной позиции Украины?» — отметил Дука.

Дука рассказал об обысках и объяснил, почему разбил топором свои телефоны

Отдельно Дука рассказал об обыске в своем доме 4 ноября. По его словам, правоохранители пришли в 5:20 утра — до начала официально разрешенного для таких действий времени, хотя генерал признал, что в неотложных случаях закон это допускает.

По его словам, о визите сообщила сигнализация, когда неизвестные перелезли через забор, обойдя калитку и не позвонив владельцу. Из-за этого между охраной генерала и посетителями возник конфликт, а сама ситуация затянулась, поскольку бойцы «Альфы» ждали распоряжения руководства. Когда же внутрь вошёл представитель правоохранительных органов Абакумов, Дука поинтересовался, почему тот не воспользовался дверью и не предъявил судебное постановление.

Кроме того, генерал подтвердил, что в тот момент разбил топором два своих телефона. Он пояснил, что не понимал, что происходит, и стремился обезопасить оперативные контакты, сравнив свои действия с аналогичным поступком детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Кроме того, Дука рассказал, что после задержания в здании НАБУ сотрудники бюро пообещали содержать его под стражей столько же времени, сколько там будет находиться детектив Руслан Магомедрасулов, которого подозревают в незаконном бизнесе в России. На уточняющие вопросы председателя ВСК Алексея Гончаренко о том, кто именно это сказал, генерал ответил, что не знает фамилий и не помнит конкретного человека, поскольку в тот момент в кабинете находилось несколько сотрудников НАБУ.

Что известно о деле НАБУ и САП «Карфаген»

В рамках операции «Карфаген» НАБУ и САП разоблачили крупную преступную организацию, которая систематически подкупала высокопоставленных чиновников СБУ, Офиса генерального прокурора и Нацполиции для прикрытия своего нелегального бизнеса. Возглавлял её ранее судимый мужчина по прозвищу «Криминал» вместе с лидером наркокартеля «Химпром» «Мексиканцем».

За взятки в размере 7000 долларов в месяц в криптовалюте с каждого объекта силовики защищали от обысков как минимум 52 мошеннических колл-центров, где работали тысячи людей. Кроме того, группировка продавала наркотики через сеть U420, печатала фальшивые евро, похищала и пытал людей в подвалах, вымогая миллионы долларов. Свои действия злоумышленники прикрывали благодаря доступу к закрытым государственным базам данных и уличным камерам, который им обеспечивали коррумпированные правоохранители.

Ключевую роль в этой схеме играл генерал-майор СБУ по прозвищу «Аким» — он улаживал проблемы в спецслужбе и прокуратуре и помогал избежать ареста имущества. За эти услуги сотрудники СБУ за несколько месяцев получили миллионы в криптовалюте USDT. Несмотря на строгую конспирацию, временное закрытие офисов во время проверок и давление на суды, антикоррупционные органы раскрыли всю вертикаль группировки. Досудебное расследование продолжается.

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