Деньги на залоги не принимают: банки блокируют платежи по Столара и Мудру по делу "Форест Гамп" — СМИ

Банки блокируют миллионные залоги / © ТСН

Реклама

Банки отказываются проводить платежи для внесения залога за народного депутата Вадима Столара и бывшую заместитель руководителя Офиса президента Ирину Мудрую.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

Реклама

По информации источников, представители банков объясняют такие решения рекомендациями Национального банка Украины.

Реклама

Речь идет о ситуации, когда вместо проверки происхождения средств финансовый мониторинг фактически блокирует возможность перечислить деньги на счет Высшего антикоррупционного суда.

Почему Столар не внес 300 млн грн залога

11 сентября ВАКС определил Вадиму Столару меру пресечения в виде залога на 300 млн грн без содержания под стражей. Депутат является фигурантом расследований НАБУ и САП «Фемида» и «Форест Гамп».

По нормам Уголовного процессуального кодекса, не находящийся под стражей подозреваемый должен внести залог или обеспечить его внесение залогодателем в течение пяти дней после избрания такой меры пресечения. В то же время внести залог можно и позже, если до этого момента суд не изменил меру пресечения.

Столар в установленный срок 300 млн грн не внес. В то же время НАБУ и САП не обращались в ВАКС с ходатайством об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

Реклама

Как сообщают источники ZN.UA, Столар заявил стороне обвинения, что имеет необходимую сумму и готов внести залог. Однако, по их информации, банки отказываются производить соответствующие платежи.

Решения, по данным собеседников издания, принимают подразделения финансового мониторинга банков. Они определяют средства, которые должны быть перечислены на счет ВАКС как залог как рисковые. В отдельных случаях банки, как утверждают источники, также расторгают со Столаром договоры банковского обслуживания.

По информации ZN.UA, Столар предлагал альтернативный вариант — наложить арест на 300 млн грн на его банковских счетах.

Собеседники издания отмечают, что в частных разговорах представители банков ссылаются на рекомендацию Национального банка не проводить платежи, связанные с внесением залогов по этим делам.

Реклама

Именно этим источникам объясняют отсутствие ходатайства САП о заключении Столара под стражу. В случае такого обращения в суд депутат может предоставить документы, подтверждающие его попытки внести залог и отказ банков.

Подобная ситуация возникла с залогом Мудрой

Проблема, по данным источников ZN.UA, возникла также с залогом Ирины Мудрой.

25 августа ВАКС взял ее под стражу на 60 суток с возможностью увольнения после внесения залога в 20 млн грн. 2 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила это решение по-прежнему.

По информации источников, Мудра успела внести 5 млн грн собственных средств, после чего ее счета были арестованы.

Остальные средства залога пытался внести ее муж. Однако банки, как утверждают собеседники ZN.UA, отказывались проводить платежи. Адвокаты проверяли возможность перевести средства через несколько банков и даже пытались совершить платежи на сумму 1 тыс. грн, однако и такие операции не производились.

Как и в случае со Столаром, отказы, по данным источников, поступали от подразделений финансового мониторинга. Представители банков в частных разговорах ссылались на рекомендацию НБУ не производить такие платежи на счет ВАКС.

В результате Мудра остается под стражей, хотя суд определил внесение 20 млн грн залога в качестве альтернативы содержанию под стражей.

Что говорят о работе финмониторинга

Собеседники ZN.UA подчеркивают, что проблема, по их мнению, не в самой системе финансового мониторинга. Она предусматривает проверку происхождения средств и предоставляет банкам соответствующие инструменты контроля операций.

По словам источников, ранее случаи прохождения контроля по средствам сомнительного происхождения могли быть связаны с ручным вмешательством в работу этой системы.

Теперь, как считают собеседники издания, возникла обратная ситуация: вместо проверки происхождения конкретных средств может блокироваться сама возможность внести залог.

Законодательство разрешает банкам отказывать в проведении подозрительных операций и останавливать их в предусмотренных процедурах. В то же время, по данным ZN.UA, отдельного законодательного запрета на операцию только потому, что средства предназначены для внесения залога, нет.

«Средства нужно проверять. Если они законны и их происхождение подтверждено, платеж должен быть произведен. Нельзя вместо проверки просто блокировать саму возможность внести залог», — объяснил собеседник ZN.UA.

Напомним, 19 августа, НАБУ и САП провели спецоперацию «Форест Гамп», охватывающую деятельность чиновников Офиса президента и народных депутатов. В СМИ назвали их имена.

Новости партнеров

Новости партнеров