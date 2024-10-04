Деньги находили почти в каждом уголке квартиры: в Хмельницкой области разоблачили руководителя МСЭК и ее сына

У семьи есть немалое состояние в виде недвижимости и бизнес активов.

Правоохранители разоблачили руководительня Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них обнаружили только наличными почти $6 миллионов в разных валютах.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

По данным следствия, сын чиновника занимает руководящий пост в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Правоохранители провели обыски у должностных лиц в рамках другого дела — расследовали незаконное оформление инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы.

У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете обнаружили $100 тысяч, а также поддельные медицинские документы с именами мужчин с фиктивными диагнозами.

На Хмельнитчине во время обысков у руководителя МСЭК и ее сына нашли миллионы долларов

Однако больший сюрприз ожидал следователей дома, где мать с сыном хранили 5 млн 244 тыс долларов США, 300 тысяч евро и более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Как отметили в ОГП, во время обыска женщина пыталась избавиться от части денег и выбросила две сумки с полмиллиона долларов США через окно.

ДБР говорит, что деньги обнаруживали почти в каждом уголке квартиры — в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяли документы с доказательствами отмывания денег через разные бизнес-проекты.

Кроме того, подозреваемые владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 миллионов гривен, гостинично-ресторанным комплексом почти на 3 тысячи м² в одном из парков Хмельницкого. Также у семьи есть недвижимость в Австрии, Испании и Турции, а на валютных зарубежных счетах они хранят около $2,3 миллиона.

Все это состояние чиновники не внесли в свои декларации. В настоящее время решается вопрос о сообщении им о подозрениях за мошенничество в особо крупных размерах, недостоверном декларировании и легализации имущества, полученного преступным путем.

За это грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Продолжается следствие, правоохранители ищут других возможных причастных к схеме.

Во время обысков нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах / Фото: Государственное бюро расследований

ДБР не называет имен должностных лиц, однако сейчас руководителем Хмельницкой областной МСЭК является Татьяна Крупа — член депутатской фракции политической партии "Слуга народа". А Александр Крупа – вероятно, сын Татьяны Крупы – глава Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Отец семьи - Владимир Крупа - сейчас публичные должности не занимает, а ранее он был главой Государственной финансовой инспекции в Хмельницкой области.

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