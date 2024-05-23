Деньги с карты на карту: НБУ хочет ограничить операции и установить лимиты – объяснение

Национальный банк Украины ( НБУ ) готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введение предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами.

Об этом шла речь в сообщении представителям медиа в НБУ 23 мая, передает корреспондент LIGA.net.

НБУ намерен установить лимиты на перевод средств – исходящие P2P-переводы до 100 тыс. грн и 30 операций в месяц для одного счета.

Ограничения по переводу средств, которые будут базироваться на апрельском решении СНБО по противодействию нелегальному игорному бизнесу, намерены внедрить в течение месяца.

Как отметил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, сейчас рассматривается возможность внедрить рамки для исходящих P2P-переводов со счетов физлиц в 100 тыс. грн в месяц и ограничить количество таких переводов 30 в течение месяца.

"По нашим расчетам, 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят. В то же время проводить теневые платежи злоумышленникам, пользующимся карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности, станет сложнее и дороже", – сообщил Олийнык.

Ограничивать входящие транзакции не планируют, чтобы не усложнять деятельность, например, волонтерам. К тому же, при наличии оснований и подтверждений лимиты, как исключение, могут и увеличивать.

Нацбанк объяснил такие ограничения потребностью в противодействии теневым переводам, которые могут составить миллиарды гривен.

В то же время используются карточки физлиц, сознательно предоставляющие злоумышленникам свои персональные данные для этого. Потом через карты пенсионеров или студентов с месячным доходом в несколько тысяч гривен могут проводить нехарактерные платежные операции на миллионы гривен в день.

С осени 2023 года НБУ фиксирует аномальный рост объемов P2P-переводов по системе, а также рост количества карточек, по которым осуществляются такие переводы, и средних сумм перевода у отдельных банков-эмитентов.

"В частности, один из крупнейших банков-эмитентов передал информацию в НБУ относительно обнаруженных дропов (людей, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам/мошенникам доступ к своим банковским реквизитам: к картам/счетам, включая пин-коды и доступ к интернет-банкингу) — это более 10 тыс клиентов только за октябрь-декабрь 2023 года. Другой банк обнаружил более 4000 скомпрометированных карт за этот же период", — сообщили в НБУ.

Со ссылкой на оценки аналитиков CASE Украина, в НБУ сообщили, что государство теряет ориентировочно не менее 100 млрд грн в год из-за схем НДС, контрафакт, серый рынок подакцизных товаров, заработных плат "в конвертах" и т.д.

"Если эти люди сознательно передают свои персональные данные по картам для незаконной деятельности, то скажите, чем они отличаются от, например, наркокурьеров", – отметил глава НБУ Андрей Пышный.

В перспективе после изменения законодательства возможно создание реестров карт, которые использовали для таких карт с подобными операциями.

Также в рамках противодействия теневым платежам регулятор планирует ввести для финкомпаний требования о наличии уставного капитала, который будет привязан к процентам операций от суммы платежей.

Между тем Нацбанк прогнозирует, что продовольственная инфляция в Украине вернется к низкому уровню, несмотря на то, что вскоре начнется умеренное ускорение инфляции.

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