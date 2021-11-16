Деньги снимали четыре часа: клиент "ПриватБанка" потерял более 20 тысяч грн и остался должником

В финучреждении мужчине посоветовали обратиться в киберполицию.
Клиент "ПриватБанка" – житель Черновцов, по имени Алексей – остался без собственных средств на карте, а также стал должником. По его словам, мошенники за ночь сняли все средства – 21 тысячу гривен.
Об этом сообщает Minfin.
Часть денег были личными, а часть – кредитными. Он узнал об исчезновении денежных средств уже утром.
"В ночь с 4 на 5 октября у меня с универсальной карточки украли деньги. Я пришел с работы, выключил телефон и лег спать. Деньги начали перечислять с 21:50 до 02:01. Исчезли и мои деньги, и деньги "Привата", – рассказал мужчина.
После инцидента он обратился в ближайшее отделение банка. Там он рассказал, что произошло, и ему посоветовали идти с заявлением в киберполицию.
Также он отметил, что утром получил уведомление о звонке с "ПриватБанка" ночью, возможно, от службы безопасности.
"Возникает вопрос, когда вернут деньги и почему служба безопасности не отреагировала, когда телефон был выключен, а с карты 4 часа подряд снимали по 50 гривен все 21000! Теперь 25 ноября будут начислены проценты, но я эти деньги не снимал, данные карты и конфиденциальную информацию никому не предоставлял, посторонние ссылки не открывал, и покупок не совершал", — добавил мужчина.
Что ответили в "ПриватБанке"
"Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы сохранить деньги наших клиентов от мошенников и напоминаем, что клиент сам также может препятствовать завладению своими средствами. В первую очередь — не сообщая посторонним персональные данные и не подтверждая платежи, которые вы не осуществляли", — сказано в ответе банка.
Напомним, недавно клиентка "ПриватБанка" сообщила об исчезновении с ее карточки 13 тысяч гривен.
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