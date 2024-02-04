Деньги собирала на жилье: в Хмельницкой области парень похитил 20 тысяч долларов у бабушки своей девушки

В Хмельницкой области 24-летний мужчина похитил у бабушки своей девушки 20 тысяч долларов и 80 тысяч грн. Эти деньги она откладывала, чтобы приобрести жилье для своей внучки.

Об этом сообщили в полиции региона.

"Полицейские установили, что вместе с бабушкой проживала внучка и ее сожитель. Воспользовавшись тем, что девушка находилась в больнице, злоумышленник похитил 20 тысяч долларов США и 80 000 гривен, которые старушка откладывала всю жизнь для своей внучки, которую воспитывала одна. Бабушка планировала купить жилье для внучки", – говорится в сообщении.

Подозреваемый, который и раньше привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, вместе с товарищами отправился сначала в Хмельницкий, а затем во Львов. Там он тратил деньги на дорогие отели, брендовую одежду, гаджеты.

Большую часть похищенных денег правоохранители изъяли и вернули владелице.

Хмельницкий горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 (Кража, совершенная в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, и приговорил его к 8 годам заключения с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Читайте также: