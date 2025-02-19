Деньги США, переговоры в Саудовской Аравии, производство оружия Украиной: главное из пресс-конференции Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами. В частности, он прокомментировал переговоры в Саудовской Аравии, противоречивые цифры Трампа, нехватку ПВО и другое.

Что сказал украинский лидер на пресс-конференции 19 февраля – читайте в материале ТСН.ua.

Рейтинг президента "4%"

По словам верховного главнокомандующего, данные о низкой поддержке украинцами главы государства, которые привел президент США Дональд Трамп, неправдивы. Более того, они имеют российский источник.

"Раз уж говорим о 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России. Мы понимаем это и у нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. То есть, к сожалению, президент Трамп, с большим уважением к нему как к лидеру народа, который мы очень уважаем, американского народа, который нас постоянно поддерживает, к сожалению, живет в этом дезинформационном пространстве", – сказал глава государства.

Переговоры в Саудовской Аравии

Зеленский выразил разочарование состоявшимися в Саудовской Аравии переговорами с участием министров иностранных дел США и России. По его словам, на встрече не поднимались ключевые для Украины вопросы, в частности, относительно военнопленных и ракетных ударов по украинским городам.

"В Саудовской Аравии встречаются министры иностранных дел двух государств, в присутствии министра МИД третьего государства, и не поднимают вопрос пленных. И точно не поднимают вопрос о ракетных ударах", – заявил Зеленский.

Также он отметил, что не получил ответа от США о возможности увеличения поставок систем Patriot, критически необходимых для защиты украинского неба.

"На мои вопросы относительно увеличения Patriot я не услышал ответа от США, хотя это те вопросы, которые очень важны", – подчеркнул президент.

Более того, как заметил Зеленский, во время встречи с РФ говорили как с жертвой.

"Все это точно положительно на Украину не влияет. В то же время влияет на то, что они выводят из изоляции Путина. Думаю, Путин и русские очень радуются, потому что обсуждаются вопросы с ними... вчера уже были сигналы... "как с жертвой"... Это что-то новое", — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что не стремится критиковать официальных представителей Соединенных Штатов Америки, но глобальный бизнес всегда говорил, что это конфликт. Глава государства отмечает, что происходит "смягчение политики" в отношении РФ.

Встреча с партнерами 24 февраля

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал встречу лидеров стран-партнеров. Она состоится 24 февраля.

"Также мы будем здесь организовывать встречу. Кто-то будет офлайн, кто-то онлайн. Она будет 24 числа. Я думаю, что сейчас мы попробуем достаточно быстро поработать над этим. Это будет тоже встреча лидеров", — заявил Зеленский.

Президент отметил, что не готов пока говорить, кто будет онлайн.

"Я думаю, будет серьезное представительство", – отметил глава государства.

Сколько денег потрачено на войну

Украине война обошлась в 320 млрд долларов. Из них 120 млрд дал народ Украины, налогоплательщики, и 200 млрд – США и ЕС. Речь идет о пакете оружия.

Как детализировал Зеленский, всего США предоставили нам около 67 млрд оружием и 31,5 млрд прямой финансовой помощью в бюджет.

"Безусловно, мы благодарны за все эти гуманитарные программы. Но это нельзя насчитывать... "Это все стоило 500 млрд и верните нам 500 млрд минералами или еще чем-нибудь". Это несерьезный разговор", – считает украинский лидер.

Производство оружия Украиной

Сегодня Украина производит 30% всего необходимого пакета оружия. Этого недостаточно, но очень немало.

"Это больше, чем отдельно каждая из стран Европы сегодня делает", – подчеркнул он.

По словам украинского лидера, следует помнить, что нашим соседом является террористическая Россия.

"Пока Украина не в НАТО, мы будем рассчитывать и на партнеров, но прежде всего – на себя. Ключевое", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что мы будем увеличивать производство дронов, РЭБов, артиллерии прежде всего.

Документ, который предлагали США

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал содержание документа, который обсуждался в ходе переговоров с представителями США, заявив, что он содержал неприемлемые для Украины условия.

"Документ был не четким, потому что в одном месте говорилось о том, что 50% мы должны отдать. Я готов к публичности этого документа, ведь не думаю, что это поможет нашим отношениям. Я с уважением отношусь к США, и поэтому я сказал, что этот документ не готов. Это вне моих возможностей, вне полномочий, вне конституции Украины – все, что там написано", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в документе не было упоминаний о гарантиях безопасности для Украины.

"Там нет ни слова о гарантиях безопасности, и уже на второй встрече с Вэнсом мы договорились, что там может идти речь об этом", — добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что не согласился на предложенные условия передачи части украинских ресурсов:

"Я не могу продавать наше государство, так что давайте вы пропишете какие-то гарантии, а мы напишем в меморандуме какие-то проценты (на полезные ископаемые – ред.). Мне сказали – только 50%, и я ответил: "No". Пусть тогда юристы работают дальше".

Финансирование ВСУ

Владимир Зеленский считает, что европейские страны смогут финансировать ВСУ, если это прекратят делать США.

Зеленский сообщил, что начал говорить с европейскими лидерами о потенциальном финансировании украинской армии.

"Я думаю, что они будут готовы говорить о финансировании наших Вооруженных сил, если Соединенные Штаты не будут финансировать Вооруженные силы. Поэтому – готова ли Европа? Я думаю, что да. Но это будет их решение. Конечно, мы будем работать над разными альтернативами, возможностями", — рассказал президент.

Он также заявил о желании Украины покупать оружие у США.

"Второе — можем ли мы приобрести оружие у Соединенных Штатов? Я думаю, знаете, что это немного странно, когда мы не можем покупать, когда Ближний Восток, например, может покупать. Странно ли это? Я думаю, что это странно. Мы – партнеры, мы (Украина – ред.) сейчас в состоянии войны и мы должны поднимать этот вопрос. В то время как есть миллиарды в этих соглашениях, законтрактованных со странами Ближнего Востока и другими. То есть много вопросов. Я вам очертил всего несколько", – рассказал Зеленский.

Как реагировать на нехватку ПВО

Украина может готовить своих людей и не нуждается непосредственно в иностранных войсках на своей территории. Однако для эффективной обороны важно получить лицензии на производство ракет для систем ПВО, таких как Patriot.

"Мы имеем своих людей, мы подготовим их, поэтому для нас это даже речь и не идет о войсках непосредственно в Украине. Но можно получить лицензии, даже не ракеты, а лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot. Я знаю, что мы каждый день считаем, я извиняюсь, когда в 3-4-5 утра, когда командующий мне звонит по телефону и говорит: "Мы возле этого города, я сейчас не хочу говорить, какой это город, но вот под этим городом у нас нет ракет для Patriot. Все, мы исчерпали, я это понимаю". Я говорю – что происходит? Он говорит, что сейчас есть восемь ракет на приближении, но у нас нет ракет для Patriot. Я думаю, что это неправильно", – сказал он.

Зеленский отметил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности и системах Patriot, ведь разговоры о помощи затягиваются. Он подчеркнул, что еще во время избирательной кампании обращался к США с просьбой разблокировать пакет помощи и помочь Украине, даже если это не предполагает военной поддержки или НАТО.

"Это, собственно, те вещи, которые заставляют нервничать всех. И именно поэтому, когда мы говорим о чем-то таком большом, я говорил представителям Соединенных Штатов, что вы действительно можете предоставить с точки зрения гарантии безопасности. Вы не хотите присылать войска. Вы не хотите НАТО. Можем ли мы получить достаточно систем Patriot? Да, но сначала – мы хотим, а потом – завтра и так далее. Послушайте, это очень долгий разговор, слишком долгий, и если действительно президент Трамп на это рассчитывает, я это говорил с самого начала, еще когда, еще во время избирательной кампании, я говорил, что мы рассчитываем на вашу политику, разблокируйте пакет, помогите нам", – сказал он.

Нужны ли Украине гарантии безопасности от России

Украина хочет получить гарантии безопасности в этом году, но не хочет никаких гарантий от России. Украина находится в такой ситуации, пояснил лидер, "когда у нас нет много форматов гарантий безопасности для нас". Он сказал, что никто не будет просить "строить что-то такое новое, глобальное, космическое".

По словам президента, Украина хочет получить гарантии безопасности в 2025 году, потому что стремится закончить войну в этом году.

"Я хочу вам сказать, что гарантии безопасности – нельзя вот так говорить, что надо что-то и русским дать, пойти навстречу. Да, а мы не хотим от русских гарантий безопасности. Мы еще до условий русских не дошли. Когда будем говорить о каком-то соглашении, тогда будем говорить о том, что русские должны", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности Украины зависят исключительно от партнеров из НАТО.

"Мы сказали, что наша миллионная армия, финансирование этой армии, оружие для этой армии, ПВО, тотальная ПВО, защита, которая есть не у русских, не у европейцев. Которая исключительно у президента Трампа. Защита ПВО – это исключительно от них. И контингент от тех стран, которые хотят, которые способны какой-то срок стоять в наших городах, на наших границах", – рассказал президент.

Ранее Зеленский ответил, какие страны против вступления Украины в НАТО.

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