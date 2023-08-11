Деньги тратил на развлечения: в Кривом Роге мошенник обманул украинцев на 3 млн грн

Житель Кривого Рога создал фейковый Телеграмм-канал, полностью копируя один из самых известных николаевских каналов с национальным именем. Незаконным путем он получил 3 млн грн.

Об этом сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

"Мошенник из настоящего Телеграмм-канала копировал сообщения о сборе в поддержку ВСУ, менял номер банковской карты или ссылку на банке сбора на свои собственные банковские счета и бросал в свой фейковый канал. Таким образом мошенник присваивал деньги неравнодушных граждан", — говорится в сообщении.



Деньги злоумышленник тратил на развлечения в онлайн казино, рестораны и другие потребности.

В настоящее время уже установлено более 100 человек, которые осуществили перечисление на карточку злоумышленника под видом объявленного сбора на Силы Обороны Украины.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, 60-летняя жительница Киева с марта по июнь 2022 года передавала российским оккупантам координаты для ракетных ударов. Теперь ей угрожает тюрьма.

Читайте также: