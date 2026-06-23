Деньги в защиту ТЭС "осели" в карманах: СБУ разоблачила хищение более 8 млн грн

СБУ разоблачила хищение более 8 млн грн во время строительства защиты для Змиевской ТЭС / © СБУ

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Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила схему хищения бюджетных средств, выделенных на усиление инженерной защиты энергетических объектов Харьковской области. Речь идет о работах по строительству системы защиты для Змиевской ТЭС.

По данным следствия, во время их выполнения должностные лица коммерческих структур завладели более 8 млн. грн. государственных средств.

Подозрение сообщили двум фигурантам: 54-летнему начальнику участка одного из промышленных предприятий энергетического сектора и 60-летнему директору частной компании-подрядчика, привлеченной к реализации проекта.

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Как установило расследование, в декабре 2024 между теплоэлектростанцией и подрядной организацией заключили договор на выполнение работ по защите ТЭС. Общая стоимость контракта составила более 245 млн. грн.

СБУ разоблачила хищение более 8 млн грн во время строительства защиты для Змиевской ТЭС. / © СБУ

По версии следствия, участники схемы внесли ложные данные в техническую документацию и организовали использование бетонной смеси, которая не отвечала проектным и техническим требованиям.

В результате государственному бюджету нанесли убытки на 8,1 млн грн.

Факт нарушений подтвердила судебная строительно-техническая экспертиза, инициированная Службой безопасности. Она также установила размер нанесенного государству ущерба.

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Правоохранители провели 11 санкционированных обысков по местам жительства фигурантов и в помещениях предприятий. В ходе следственных действий изъяли финансово-хозяйственную документацию, технические материалы и другие доказательства.

Обеим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следственно-оперативные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других должностных лиц, которые могут быть причастны к сделке.

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Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупционную схему завладения средствами «Энергоатома». Фигуранты присвоили почти 170 млн. грн. на строительстве Ташлыкской ГАЭС.

Также сообщалось, что полиция и СБУ разоблачили схему хищения более 50 млн грн, выделенных на восстановление Трипольской ТЭЦ. Руководители двух подрядных организаций искусственно завышали цены на стройматериалы через подконтрольные фирмы, выводя средства в наличные деньги. Шестерым участникам сделки объявлено о подозрении.

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