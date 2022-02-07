Деньги забрали и ничего не помнит: в Днепре нашли женщину, которая ехала домой из заработков в Польше и пропала

Деньги забрали и ничего не помнит: в Днепре нашли женщину, которая ехала домой из заработков в Польше и пропала

Женщина находилась в розыске 3 дня.

В Днепре нашли 41-летнюю женщину, которая возвращалась в Украину из Польши и пропала по дороге из Житомира. Юлия Салыкина была объявлена в розыск 3 февраля.

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Об этом сообщают в телеграмм-канале "Днепр оперативный".

"Нашлась, жива, но ничего не помнит. На улице Антоновича обнаружили женщину, которая с 3 февраля находилась в розыске. Она возвращалась домой из Польши, а когда села в автобус в Житомире, абсолютно ничего не помнит. Как говорит сама исчезла, ее держали несколько дней, отобрали деньги и телефон, но точнее ничего она рассказать не может", — сообщили авторы публикации.

Жительницу Первомайска Днепропетровской области разыскивали с 3 февраля 2022 года. 41-летняя Юлия Салыкина ехала автобусом из Кракова. Сообщалось, что вероятно она вышла на автовокзале в Житомире или Киеве. С тех пор и по сей день ее местонахождение было неизвестно.

Что именно случилось с женщиной, будут выяснять правоохранители.

Следует отметить, что подобная история произошла в Кривом Роге около 2 лет назад. Ранним утром на работу отправилась местная жительница и исчезла. Ее нашли на следующий день в парке. Девушка сидела на скамейке в 500 м от своего дома и не могла сориентироваться куда ей идти. Ее заметили прохожие и узнали горожанку, так как видели в Сети объявление о ее розыске. Пропавшая не могла вспомнить, что с ней произошло. Последнее, что она помнила – как пассажир авто спросила у нее дорогу, и как ее высаживали из авто около парка. У потерпевшей исчезли все деньги и золотые украшения.

Напомним, что в Харькове женщина решила обогатиться чужой квартирой. Она втерлась в доверие к одинокой пенсионерке, увезла ее из ее 3-комнатной квартиры и пыталась продать жилье.

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