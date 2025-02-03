Денисова рассказала, как избежать нарушений при прохождении ВВК после 5 февраля

Призывники могут подать запрос на прохождение ВВК через "Резерв+" и пройти медкомиссию в удобное для себя время.

Военнообязанные, которые еще не прошли ВВК до 5 февраля, могут воспользоваться новыми возможностями для оформления прохождения медкомиссии.

Об этом рассказала правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова, передает Эспрессо.TV.

По ее словам, последние изменения, внесенные Кабинетом министров, позволяют призывникам самостоятельно подать запрос на прохождение ВВК, даже если им уже была вручена повестка от ТЦК и СП.

В частности, Людмила Денисова отметила, что можно воспользоваться мобильным приложением "Резерв+", чтобы подать запрос через Единый реестр призывников.

"Если человек использует приложение "Резерв+", то он может зайти в Единый реестр призывников, военнослужащих и резервистов, создать там свой электронный кабинет, обновить все данные и сделать запрос", — рассказала она.

Правозащитница подчеркнула — важно, что если призывнику назначили прохождение ВВК, например, на 15 февраля, но он до этого успел подать запрос, это не будет нарушением, даже если он придет на медкомиссию позже. Запрос будет признан как исполненный, а военнообязанный сможет пройти ВВК в удобное для себя время, когда будет сформирована электронная очередь.

Напомним, ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск.

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