Деоккупация Харьковщины: российские оккупанты в панике и отрезаны от путей снабжения

В Харьковской области идет операция по деоккупации.
ЗСУ освобождают захваченные врагом населенные пункты региона. Из-за этого в рядах оккупантов "понурили нос".
О ситуации на Харьковщине говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"На Харьковском направлении вражеские подразделения из состава 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии остались без путей обеспечения, личный состав находится в паническом настроении. Также, известно о многочисленных санитарных потерях противника на указанном направлении. За предыдущие сутки в населенный пункт Валуйки Белгородской области доставлено более 75 раненых российских военных, в то время как из Белгорода в Москву было эвакуировано более сотни оккупантов", — сообщили в Генштабе.
Напомним, на фоне контрнаступления украинских защитников на юге российско-оккупационные "власти" пытаются военно усилить Херсон.
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