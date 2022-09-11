Деоккупация Харьковщины: российские оккупанты в панике и отрезаны от путей снабжения

ЗСУ освобождают захваченные врагом населенные пункты региона. Из-за этого в рядах оккупантов "понурили нос".

О ситуации на Харьковщине говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"На Харьковском направлении вражеские подразделения из состава 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии остались без путей обеспечения, личный состав находится в паническом настроении. Также, известно о многочисленных санитарных потерях противника на указанном направлении. За предыдущие сутки в населенный пункт Валуйки Белгородской области доставлено более 75 раненых российских военных, в то время как из Белгорода в Москву было эвакуировано более сотни оккупантов", — сообщили в Генштабе.

Напомним, на фоне контрнаступления украинских защитников на юге российско-оккупационные "власти" пытаются военно усилить Херсон.

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