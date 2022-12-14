Деоккупировано 13 населенных пунктов: Гайдай о ситуации в Луганской области

В Луганской области сложная ситуация с отоплением и электричеством.

В Луганской области оккупанты сорвали отопительный сезон. Подключить тепло, воду и энергоснабжение невозможно, из-за повреждений.

Об этом сказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, в разрушенных Лисичанске, Северодонецке, Бигологровке и Макеевке — отсутствуют блага цивилизации. Из-за этого ОВА договорилась с лесхозом о поставках жителям дров, поскольку самостоятельно ходить в лесополосы за дровами опасно, потому что все вокруг заминировано. В оккупированных РФ городах вырезают радиаторы на металл из многоэтажек.

Также Гайдай сообщил, что на оккупированной Луганской области продолжается мобилизация. Мужчин забирают на фронт фактически без учений и без вооружения. Их используют как пушечное мясо для выявления позиций ВСУ.

На сегодняшний день в Луганской области деоккупировано 13 населенных пунктов. Гайдай выразил надежду, что до Нового года Генштаб ВСУ сможет порадовать прогрессом на Кременском и Сватовском направлениях.

Напомним, что в Луганской области ВСУ отбивают атаки российских оккупантов в районе Белогоровки. Также они понемногу продвигаются в направлении Сватово-Кременной. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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