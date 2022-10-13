Деоккупация Херсонщины: на освобожденных территориях уже осуществляют денежные выплаты и работает почта

На освобожденных территориях Херсона уже заработала мобильная связь и даже отделения "Новой почты".

Украина уже восстанавливает деоккупированные населенные пункты Херсона. Люди получают гуманитарную помощь, денежные выплаты, а соответствующие службы ремонтируют свет и мобильную связь. Там работают спасатели, правоохранители и взрывотехники.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, жители деоккупированных населенных пунктов получают гуманитарную помощь. Вчера, 12 октября, более 1600 продуктовых наборов доставили жителям населенных пунктов Новоалександровской, Нововоронцовской и Высокопольской тергромад.

Продолжается выплата средств от Красного Креста. Единоразовую денежную помощь получили еще 210 жителей Каменного, Карьерного, Первомайского и Белой Криницы. Общая сумма выплат – 252 тыс. грн.

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Кроме того, энергетики уже восстанавливают поврежденные электролинии, питающие Нововоронцовку и Высокополье. Уже скоро в домах жителей этих сел появится свет. Мобильная связь уже появилась в Миролюбовке, вскоре станет доступной и в Михайловке.

В селах Высокополье, Большая Александровка и Архангельское заработали мобильные отделения "Новой Почты".

На деоккупированных территориях работают спасатели. Они, в частности, подвозят техническую воду жителям освобожденных громад. Полицейские также уже приступили к работе. Взрывотехники обследовали территории площадью 8 гектаров. Изъято 42 взрывоопасных предмета, из которых 25 – уничтожено.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Украинская армия с начала октября освободила 29 населенных пунктов в Херсонской области. Важным для Вооруженных сил стало освобождение Давыдового Брода, где у оккупантов были довольно крепкие позиции.

Вооруженные силы Украины освободили 1170 квадратных километров территорий Украины в Херсонской области.

У российских военных на правом берегу Днепра заканчиваются припасы. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, перед оккупантами маячит перспектива разгрома. Более того — элитным войскам Путина конец.

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