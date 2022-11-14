Деокупация Херсонщины: в Минобразования рассказали, что будет с учителями-коллаборантами

В настоящее время в Херсонской области функционирует 157 украинских школ. Они работают в дистанционном формате.

На деоккупированных территориях Херсонской области 16 школ полностью разрушены. Еще 48 получили значительные повреждения, из-за чего там невозможно проводить занятия.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире общенационального телемарафона.

В настоящее время в Херсонской области функционирует 157 украинских школ. Они работают в дистанционном формате.

По его словам, дефицита учительских кадров, по его словам, тоже нет. Витренко заверил, что случаи, когда учителя шли на сотрудничество с оккупантами и добровольно преподавали ученикам по российской программе – единичны.

С такими коллаборантами будут расторгать трудовые договоры.

"Они не имеют права преподавать детям, которые видели все ужасы войны", – подчеркивает Витренко.

Ранее сообщалось, что в школе под Изюмом изъяли более сотни российских учебников.

Напомним, что директор одной из школ Харьковщины Лидия Николаевна попала "на подвал" оккупантов, потому что не хотела сотрудничать с врагом. 60-летнюю женщину избивали, издевались и содержали в ужасающих условиях.

В Харьковской области открыто 12 уголовных производств в отношении педагогов, которые согласились на сотрудничество с врагами.

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