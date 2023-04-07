Деокупация Крыма является безальтернативной целью для Украины - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что деоккупация украинского полуострова Крым является безальтернативной целью для Украины.

Об этом Зеленский сказал во время выступления в крымскотатарском культурном центре "Бирлик" по случаю начала на официальном уровне традиционного ужина Ифтар, передает УНИАН.

Он заявил, что именно из Крыма Россия предприняла свои попытки оккупировать Украину.

"Не забудем, что именно с оккупации нашего украинского Крыма, именно с репрессий в Крыму против украинской и крымскотатарской свободы, против крымских мусульман началась попытка России поставить в рабство Украину и другие народы цивилизованной Европы", — сказал Зеленский.

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Зеленский заявил, что в настоящее время в оккупированном полуострове под российским триколором царит зло, а именно репрессии, убийства, война и унижение. Но он выразил уверенность, что именно там, где началось русское зло, будет украинская победа над этим злом.

"Деокупация Крыма безальтернативна не только для Украины, но и для всего мира. Уверен в этом. Для порядка в мире, основанном на конвенциях и Уставе ООН, а не на криминальных привычках убийц, насильников, грабителей, которые Россия пытается распространить", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина ожидает уважения ее территориальной целостности в пределах всех границ, так же как Украина уважает территориальную целостность всех государств от Европы до Латинской Америки.

"Мы вернемся в Крым, и тогда в мир вернется покой, потому что агрессор проиграет. Все остальное может только разжечь жажду России воевать. Пусть же агрессор чувствует на себе, что никому не позволено ломать жизнь народов и обворовывать народы, никому не позволено распространять по миру зло и руины. Победа нашего государства, победа каждого из нас, победа Украины будет означать победу жизни, жизнь всех нас, всех украинцев", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва предлагает, чтобы Украина уступила Россию аннексированный Крым для того, чтобы положить конец войне.

После этого представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя "мирный план" президента Бразилии, заявил, что позиция Украины относительно территориальной целостности неизменна. Именно поэтому страна не будет идти ни на какие территориальные уступки с оккупанткой Россией, в частности, в вопросах аннексированного Крыма.

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