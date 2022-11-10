Деокупация Николаевщины: Ким заявил, что уже готовят гуманитарную помощь для населения

Власти уже готовят гуманитарную помощь для жителей освобожденных территорий Николаевской области. Впрочем, необходимо дождаться официального сообщения от Генштаба относительно информации об освобождении Снегиревки.

Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким в эфире национального телемарафона.

"От себя скажу, что сейчас представители власти района уже, скажем так, близко. Давайте, чтобы не открывать все карты. Мы готовим гуманитарную помощь, фуры с едой, "Старлинками", генераторами. Мы сразу будем отправлять помощь людям, которые были под оккупацией длительное время. Поэтому я тоже хочу с вами всеми поделиться, но должен ждать официальных подтверждений. Но я знаю, что все хорошо", — отметил Ким.

Напомним, в СМИ сегодня появилась информация, что ВСУ освободили от оккупантов город Снигиревка в Николаевской области. Однако Генштаб пока еще не подтвердил эту информацию.

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