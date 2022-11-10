Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Деокупация Николаевщины: Ким заявил, что уже готовят гуманитарную помощь для населения

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
500
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Деокупация Николаевщины: Ким заявил, что уже готовят гуманитарную помощь для населения

Виталий Ким / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Ким прокомментировал новости об освобождении Снегиревки и призвал дождаться официальной информации от Генштаба.

Власти уже готовят гуманитарную помощь для жителей освобожденных территорий Николаевской области. Впрочем, необходимо дождаться официального сообщения от Генштаба относительно информации об освобождении Снегиревки.

Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким в эфире национального телемарафона.

"От себя скажу, что сейчас представители власти района уже, скажем так, близко. Давайте, чтобы не открывать все карты. Мы готовим гуманитарную помощь, фуры с едой, "Старлинками", генераторами. Мы сразу будем отправлять помощь людям, которые были под оккупацией длительное время. Поэтому я тоже хочу с вами всеми поделиться, но должен ждать официальных подтверждений. Но я знаю, что все хорошо", — отметил Ким.

Напомним, в СМИ сегодня появилась информация, что ВСУ освободили от оккупантов город Снигиревка в Николаевской области. Однако Генштаб пока еще не подтвердил эту информацию.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
500
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация