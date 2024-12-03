Деокупация Новомлинска: ВСУ показали мощную штурмовую операцию на Харьковщине (видео)

Наши бойцы успешно провели штурмовую операцию в селе Новомлынск Харьковской области. Задание выполнили воины 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ОГШБр "Эдельвейс".

Кадры обнародовали на странице бригады.

ВСУ показали мощную штурмовую операцию на Харьковщине

"Благодаря мужеству и профессионализму наших защитников враг был уничтожен, а населенный пункт – освобожден от оккупационных сил", – говорится в сообщении.

Напомним, украинские войска освободили село Новомлынск в Харьковской области. Оно расположено на правом берегу реки Оскол, где так стремится закрепиться враг.

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