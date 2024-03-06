Депортация и перевоспитание: как живут украинцы на оккупированных территориях — The Guardian

Досрочное голосование на выборах президента России уже стартовало на оккупированных территориях Украины. В некоторых районах чиновники с урнами для голосования ходили по домам в сопровождении солдат. Четыре частично оккупированных региона Украины будут иметь особую роль в голосовании.

Об этом пишет The Guardian.

Выборы РФ на оккупированных территориях

Картина, которую нарисует российское телевидение, почти так же предсказуема, как и конечный результат: тщательно подобранные образы благодарных украинцев, которые рады попасть под власть России.

Это будет сообщение местным жителям о том, что нет альтернативы российскому контролю, и расскажет людям в России историю о якобы счастливом населении, приветствующем своих новых правителей. Рассказ также будет специально подготовлен для аудитории одного – Путина, – сказал высокопоставленный украинский собеседник: " Прежде всего, результаты будут касаться того, как элиты будут демонстрировать царю, что люди на его новых территориях действительно его любят".

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Но реальная история совсем другая, как показало расследование Guardian о жизни в одной из четырех областей, частично аннексированных Россией. Речь идет, в частности, о Запорожской области.

Десятки интервью с нынешними и бывшими жителями, а также информация по утечке кремлевских документов, свидетельствуют о том, что выборы станут еще одним этапом в попытках России закрепить свое правление на оккупированной территории.

Российские власти с первых дней оккупации применяли угрозы и насилие. Московские войска в первые недели войны захватили около двух третей Запорожской области, без значительных боев вошли в города Мелитополь и Бердянск и взяли под свой контроль Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе.

Впоследствии линия фронта прошла примерно в 20 милях к югу от города Запорожья и с тех пор почти не сдвинулась. В каждом городе одним из первых действий русской армии по прибытии было задержание местных руководителей и принуждение их работать на оккупантов. Большинство мэров отвергли давление и отказались сотрудничать.

Суд за "антироссийскую агитацию"

В городе Молочанск с довоенным населением около 12 тысяч человек россияне арестовали мэра Ирину Липку вместе с ее заместителем, секретарем и водителем. Ее поместили в безвоздушную камеру в подвале полицейского участка в соседнем городе Токмак.

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Большинство ночей ее поднимали наверх и допрашивали люди в балаклавах, требовавших, чтобы она перешла к россиянам. Мол, если она откажется, ее ждет суд за "антироссийскую агитацию" и пожизненное пребывание в сибирской тюрьме. Ее сыновья тоже будут в беде, говорили они. Ночью она слышала из соседних камер крики и стоны истязуемых мужчин.

"У меня были галлюцинации, я начала слышать голоса своих детей. Я думала: "Что бы я делала, если бы моего сына пытали на моих глазах?", - вспоминала она.

По всей оккупированной территории происходили подобные разговоры с мэрами и местными лидерами. Впоследствии россияне установили марионеточные власти в каждом городе и селе. Иногда угрозами требовали сделки. В городе Васильевку должность мэра занял местный актер, руководивший агентством по детским фотосессиям.

Всем, кто согласился на сотрудничество, грозят длительные сроки заключения, если Украина вернет территорию.

Депортация

В период с июля 2022 года по май 2023 года российские оккупационные власти в Запорожской области проводили официальную политику депортации жителей, занимавшихся широко определенной деятельностью "дискредитации органов российской власти".

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Власти с гордостью публиковали ужасные видео, на которых мужчины в масках зачитывали дрожащим жертвам приказ о депортации, а затем приказывали им идти через линию фронта в направлении украинской территории без всяких вещей. В недавнем интервью российскому видеоблогеру назначен Россией губернатор Запорожья, бывший народный депутат Украины Евгений Балицкий представил эти депортации как гуманитарное мероприятие.

Что делать женщине с тремя детьми, которая имеет разные взгляды и не видит Россию своей родиной? Она не считает происходящее правильным. Что, нам ее убить? невинных людей только потому, что они думают не так, как мы», – сказал Балицкий.

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Депортации усилились после так называемого "референдума" в сентябре 2022 года. Незаконные выборы, якобы являвшиеся популярной демонстрацией поддержки аннексии Россией, на самом деле предложили местным властям еще один способ проявить потенциальных симпатиков Украины.

Кроме депортаций, российские власти похитили тысячи местных украинцев, которых считают опасно проукраинскими. Многие их семьи месяцами не имели никаких новостей о пропавших без вести близких.

Повторное заселение и перевоспитание

В то время как коллаборационистам было предоставлено много публичных оккупационных ролей, жесткая грань российских властей – правоохранительные органы и службы безопасности ФСБ – все импортировано из России.

Назначенного Россией руководителя ФСБ в Запорожской области Александра Гаглазова перевели с поста председателя регионального управления ФСБ в Тамбовской области России, а главу мощного следственного комитета России Александра Царакаева прибыл с работы на острове Сахалин на далеком востоке России.

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Кроме жесткой силы, россияне начали пропагандистскую кампанию, чтобы сохранить контроль над сообщениями.

Ряд внутренних кремлевских финансовых документов, проникших на эстонский веб-сайт Delfi и присланные ряду других изданий, включая Guardian, показывает масштаб этих усилий.

В одном документе, датированном январем 2023 года, говорится о выделении 6,6 миллиарда рублей (57 миллионов фунтов стерлингов) на различные проекты на оккупированных территориях, связанные с обучением новых государственных служащих, «образовательными программами среди молодежи» и развертыванием инфраструктуры Роскомнадзора, российского интернет-цензора, который блокирует и удаляет нежелательные веб-сайты и отслеживает их использование.

Выборы и будущее

В последние недели российские чиновники ходили по домам, сообщили несколько людей, которые все еще живут в регионе, проверяя, какие резиденции пусты и могут быть переселены, и давили на украинцев, которые еще не сделали этого, чтобы они получили российское гражданство.

В здании университета в Запор Молочанска, сказал, что людей, оставшихся под оккупацией, можно разделить на три категории: поздравляющие российские власти, пожилые люди, которых подкупили обещаниями высших пенсий, и те, кто держит голову ниже и тихо ждет на украинскую армию.

Угроза партизан поставила российские власти в напряженность, поэтому накануне голосования меры безопасности еще усиливаются. Но чтобы навсегда вытеснить российское правление, понадобится больше партизан, и неудача военного контрнаступления Украины в прошлом году стала психологическим ударом для проукраинских жителей территории.

"Ждать становилось все труднее и труднее, поэтому я продал мебель и телевизор, чтобы получить денег на дорогу, и наконец-то уехал", — рассказывает 58-летний Павел Дворецкий, недавно приехавший в Запорожье из Молочанска.

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На сегодняшний день около половины населения региона выехало добровольно, кроме тех, кто был депортирован или похищен. Многие сейчас в городе Запорожье, другие разбросаны по Украине и Европе, надеясь, что украинская армия освободит территорию, и они смогут вернуться домой.

С подконтрольной Украине территории полиция и СБУ следят за событиями на оккупированных территориях и составляют списки местных коллаборационистов для дальнейшего использования. В Молочанске на сторону россиян перешел начальник военкомата, а также депутат местного совета, написавший гимн города.

Также мы писали, что с приближением запланированных "выборов " на временно оккупированных территориях Украины, которые собираются провести российские власти с помощью коллаборационистов, фиксируется прибытие в населенные пункты новых отрядов российских карательных органов.

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